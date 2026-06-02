Konaković je naglasio značaj međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini, ističući da Ured visokog predstavnika (OHR) ostaje ključni stub provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma

MVP BiH i ambasador Turske naglasili značaj OHR-a i stabilnosti zemlje Konaković je naglasio značaj međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini, ističući da Ured visokog predstavnika (OHR) ostaje ključni stub provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u utorak u Sarajevu s ambasadorom Republike Turske u BiH Eminom Aksekijem, a razgovarano je o političkoj situaciji u zemlji, regionalnim prilikama i ulozi međunarodne zajednice.

Konaković je naglasio značaj međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini, ističući da Ured visokog predstavnika (OHR) ostaje ključni stub provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, zaštite institucija i očuvanja funkcionalnosti države.

Dodao je da je važno očuvati puni mandat i kapacitete OHR-a do ispunjavanja uslova iz programa 5+2, nakon čega bi se stekli uslovi za njegovo zatvaranje.

Ambasador Akseki ponovio je snažnu podršku Republike Turske suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio važnost uloge OHR-a u očuvanju mira i stabilnosti.

Sagovornici su izrazili opredijeljenost za nastavak bliske saradnje i jačanje prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, uz razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa.

Nakon skoro pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na Dejtonskom mirovnom sporazumu, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR).



Vijeće za provedbu mira (PIC) u srijedu i četvrtak bi trebalo raspravljati o njegovom nasljedniku.