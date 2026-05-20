Mucunski: Evropska komisija Sjevernoj Makedoniji stavila na raspolaganje 65,7 miliona eura, najviše u regionu

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski objavio je u srijedu da Evropska komisija, u okviru Instrumenta za reforme i rast, stavlja na raspolaganje zemlji 65,7 miliona eura, javlja Anadolu.

"Evropska komisija je objavila da našoj zemlji stavlja na raspolaganje 65,7 miliona eura, što je najveći iznos u regionu, u poređenju sa 49 miliona eura za Albaniju i 44,2 miliona eura za Crnu Goru", napisao je Mucunski na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, ovo je jasna potvrda snažne posvećenosti vlade "reformama, ispunjavanju obaveza iz Plana rasta i primjeni evropskih vrijednosti i standarda na domaćem nivou".

"Istovremeno, to je priznanje ozbiljnog pristupa, institucionalnih kapaciteta i napretka reformi zemlje", dodao je.

Prema zvaničnim informacijama koje je objavila Evropska komisija, sredstva su odobrena u okviru Instrumenta za reforme i rast, nakon pozitivne ocjene provedenih reformskih koraka.

Od odobrenih ukupno 65,7 miliona eura, 30,6 miliona eura bit će direktno prebačeno u državni budžet, dok će preostala sredstva biti dostupna za investicione projekte putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).