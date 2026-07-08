Očekuje se da će globalna ekonomija ove godine porasti za tri posto, što je manje u odnosu na aprilsku prognozu od 3,1 posto

MMF snizio prognozu globalnog privrednog rasta za 2026. zbog rata na Bliskom istoku Očekuje se da će globalna ekonomija ove godine porasti za tri posto, što je manje u odnosu na aprilsku prognozu od 3,1 posto

Međunarodni monetarni fond (MMF) snizio je prognozu globalnog privrednog rasta za 2026. godinu sa 3,1 na tri posto, navodeći kao razloge utjecaj rata na Bliskom istoku, pojačane inflatorne pritiske i rizike od fragmentacije svjetske trgovine.

U ažuriranom izvještaju Svjetski ekonomski izgledi, pod nazivom “Globalna ekonomija na raskrsnici rata i tehnologije“, MMF je istovremeno povećao prognozu globalnog rasta za 2027. godinu sa 3,2 na 3,4 posto.

Fond navodi da umjereno usporavanje odražava posljedice rata na Bliskom istoku, koje su djelimično ublažene rastom potražnje u globalnom tehnološkom ciklusu, potaknutom napretkom u oblasti umjetne inteligencije i njenom širom primjenom.

Prema procjenama MMF-a, ukupna globalna inflacija trebala bi porasti sa 4,1 posto u 2025. na 4,7 posto u 2026. godini, prije nego što se smanji na 3,9 posto u 2027. godini, što ukazuje na to da je trend smanjenja inflacije zaustavljen.

U izvještaju se navodi da rizici za globalne ekonomske izglede i dalje pretežno vode ka negativnom scenariju, pri čemu se kao glavne prijetnje izdvajaju nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, fragmentacija trgovine i moguća korekcija očekivanja u vezi s tehnološkim sektorom.

MMF je zadržao prognozu privrednog rasta Sjedinjenih Američkih Država za 2026. godinu na 2,3 posto, dok je prognozu za eurozonu snizio sa 1,1 na 0,9 posto.

Prognoza privrednog rasta Kine za ovu godinu povećana je sa 4,4 na 4,6 posto, dok je prognoza za Indiju smanjena sa 6,5 na 6,4 posto.

Za Tursku MMF sada predviđa privredni rast od 2,9 posto u 2026. i 3,6 posto u 2027. godini, u odnosu na aprilske projekcije od 3,4, odnosno 3,5 posto.