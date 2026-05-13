Zemlje potpisuju pismo o namjerama o saradnji u odbrambenoj industriji nakon razgovora

Ministri odbrane Turske i Belgije sastali se u Ankari Zemlje potpisuju pismo o namjerama o saradnji u odbrambenoj industriji nakon razgovora

Turski ministar odbrane Yasar Guler sastao se u srijedu u Ankari sa svojim belgijskim kolegom Theom Franckenom, prema saopštenju Ministarstva odbrane.

Francken je dočekan vojnom ceremonijom u Ministarstvu nacionalne odbrane Turske, gdje su intonirane himne obje zemlje prije nego što je belgijski ministar izvršio smotru počasne garde.

Dvojica ministara su kasnije održala razgovore iza zatvorenih vrata, saopštilo je Ministarstvo.

Nakon sastanka, pismo o namjerama potpisano je između Ministarstva nacionalne odbrane Turske, Predsjedništva odbrambene industrije i Ministarstva odbrane Belgije.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su ministar odbrambene industrije Turske Haluk Gorgun i general-pukovnik Bernard Phaleg, belgijski nacionalni direktor za naoružanje.