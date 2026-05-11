Ministar vanjskih poslova Sybiha: Ukrajina spremna pomoći Finskoj u zaštiti zračnog prostora Ministri vanjskih poslova Ukrajine i Finske razgovarali u Briselu

Kijev je spreman poslati stručnu grupu u Finsku kako bi podijelili svoju stručnost i pomogli u zaštiti neba, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, javlja Anadolu.

Sybiha je rekao da je njegova službena posjeta glavnom gradu Belgije, Briselu, počela sastankom s finskom ministricom vanjskih poslova Elinom Valtonen.

Ministri su razgovarali o mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, ulozi Evrope u njemu i situaciji na bojnom polju, prema objavi Sybihe na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Razgovarali smo i o pristupanju Ukrajine EU - naglasio sam potrebu za što bržim otvaranjem pregovaračkih klastera", rekao je, dodajući da su također razmijenili mišljenja o dešavanjima u Centralnoj Aziji, Južnom Kavkazu i Bliskom istoku.

Očekuje se da će Sybiha tokom svoje posjete Briselu prisustvovati sastanku ministara vanjskih poslova EU i razgovarati s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Također će prisustvovati ministarskoj sjednici Međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, a odvojeno će voditi bilateralne razgovore s evropskim partnerima i potpisati nekoliko sporazuma.