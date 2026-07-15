Asaad al-Shaibani će u Rijadu održati proširene razgovore sa saudijskim zvaničnicima, javlja SANA

Ministar vanjskih poslova Sirije doputovao u važnu posjetu Saudijskoj Arabiji Asaad al-Shaibani će u Rijadu održati proširene razgovore sa saudijskim zvaničnicima, javlja SANA

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani stigao je u srijedu u Rijad na razgovore sa saudijskim zvaničnicima, javila je sirijska novinska agencija SANA.

“Al-Shaibani je stigao u saudijsku prijestolnicu kako bi održao proširene razgovore s nizom saudijskih zvaničnika“, navela je SANA.

Saudijska Arabija je među glavnim podržavaocima nove sirijske administracije koju predvodi predsjednik Ahmad al-Sharaa.

Odnosi između dvije zemlje posljednjih mjeseci dobili su novi politički i ekonomski zamah, uključujući sastanke i sporazume o saradnji u nekoliko oblasti.

Sirijske opozicione grupe svrgnule su u decembru 2024. godine režim Bashara al-Assada, koji je vladao Sirijom od 2000. godine, nakon što je vlast naslijedio od svog oca Hafeza al-Assada, koji je vladao od 1971. godine.