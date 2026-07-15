Ministar vanjskih poslova Sirije doputovao u važnu posjetu Saudijskoj Arabiji

Lina Altawell
15. juli 2026.•Ažuriranje: 15. juli 2026.
Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani stigao je u srijedu u Rijad na razgovore sa saudijskim zvaničnicima, javila je sirijska novinska agencija SANA.
“Al-Shaibani je stigao u saudijsku prijestolnicu kako bi održao proširene razgovore s nizom saudijskih zvaničnika“, navela je SANA.
Saudijska Arabija je među glavnim podržavaocima nove sirijske administracije koju predvodi predsjednik Ahmad al-Sharaa.
Odnosi između dvije zemlje posljednjih mjeseci dobili su novi politički i ekonomski zamah, uključujući sastanke i sporazume o saradnji u nekoliko oblasti.
Sirijske opozicione grupe svrgnule su u decembru 2024. godine režim Bashara al-Assada, koji je vladao Sirijom od 2000. godine, nakon što je vlast naslijedio od svog oca Hafeza al-Assada, koji je vladao od 1971. godine.