Ministar vanjskih poslova: Indija širi energetske veze sa SAD-om radi osiguranja energetske sigurnosti Indija snažno podržava sigurnu i nesmetanu pomorsku trgovinu kroz region, rekao S. Jaishankar dok je Hormuški moreuz i dalje blokiran

Ministar vanjskih poslova Indije S. Jaishankar izjavio je u nedjelju da ta južnoazijska zemlja širi energetske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi osigurala energetsku sigurnost.

Jaishankar je to rekao nakon bilateralnih razgovora koje je u New Delhiju vodio s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom.

"Danas smo dio vremena posvetili razgovorima o energetskim pitanjima, a svima vam je poznato da je osnovna odgovornost naše vlade odgovoriti na potrebe 1,4 milijarde ljudi. Očigledno je da je osiguravanje dostupnosti i pristupačnosti energije za njih naš glavni cilj", rekao je Jaishankar tokom zajedničke konferencije za novinare s Rubiom i dodao:

"Sekretar Rubio i ja stoga pozdravljamo širenje naše energetske trgovine posljednjih mjeseci. Raznovrsni izvori snabdijevanja su u središtu energetske sigurnosti Indije."

Odnosi između dva strateška saveznika bili su narušeni zbog carinske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Indiji, djelimično zbog kupovine ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Tokom sastanka s indijskim premijerom Narendrom Modijem dan ranije, Rubio je rekao da američki energenti, kao i Venecuela, mogu diversificirati potrebe Indije.

Indija je također bila jedan od najvećih uvoznika iranske nafte, što je prekinula 2019. godine nakon američkih sankcija, ali je ove godine nastavila uvoz nakon što je Washington odobrio izuzeće usred aktuelnog sukoba s Teheranom.

Jaishankar je također rekao: "Želimo da cijene energije padnu, jer smo veoma veliki uvoznik energije, a veliki dio dolazi iz tog regiona."

"Veoma snažno podržavamo sigurnu i nesmetanu pomorsku trgovinu kroz region", rekao je, očigledno misleći na blokadu Hormuškog moreuza usred rata s Iranom.

Većina azijskih zemalja, uključujući Indiju, zavisi od Hormuškog moreuza za energetske zalihe s Bliskog istoka.

"Ono što želimo vidjeti jeste da se tržišta tamo zaista otvore. Ne želimo ograničenja, jer naši interesi rastu, imamo odnose sa svim uključenim stranama, a to vidimo i u sukobu u Ukrajini, gdje imamo veoma snažne odnose s Rusijom, Evropom, kao i Ukrajinom, imamo ih i sa Sjedinjenim Američkim Državama, a onda je pitanje kako upravljati svim tim odnosima", rekao je Jaishankar.

Rubio je također rekao da će SAD i Indija završiti trgovinski sporazum koji će biti trajan, koristan za obje strane i održiv na način koji odgovara američkim nacionalnim interesima.



Vodeći indijski diplomata rekao je i da je Rubija upoznao "s izazovima s kojima se suočavaju legitimni putnici u vezi s izdavanjem viza".

"Dok sarađujemo u rješavanju ilegalnih i neregularnih migracija, očekujemo da legalna mobilnost ne bude negativno pogođena kao posljedica toga", rekao je Jaishankar.

Odgovarajući na pitanje o navodnim rasističkim izjavama o Indijcima u SAD-u, Rubio je rekao da postoje ljudi "koji daju komentare na internetu i drugdje, jer svaka zemlja na svijetu ima glupe ljude".

"Siguran sam da ih ima i ovdje. Sjedinjene Američke Države su veoma gostoljubiva zemlja. Naša država je obogaćena ljudima koji dolaze iz cijelog svijeta", dodao je.