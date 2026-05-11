Ministar vanjskih poslova: Belgija vidi značajan potencijal za produbljivanje strateškog partnerstva s Turskom Prevot je kazao da je bilateralna trgovina premašila 13 milijardi dolara u 2025. godini, dok Brisel traži jaču saradnju s Ankarom u oblastima energetike, odbrane, tehnologije i inovacija

Belgijski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak je naglasio rastuće ekonomsko i tehnološko partnerstvo između Belgije i Turske, rekavši da dvije zemlje imaju vrlo komplementarne snage u nekoliko strateških sektora, javlja Anadolu.

Govoreći na otvaranju Belgijske ekonomske misije u Turskoj koju je predvodila kraljica Mathilde, Maxime Prevot je rekao da kraljičino učešće odražava važnost koju Brisel pridaje vezama s Ankarom.

"Ovo nije mali detalj. To vam govori rječitije od bilo kojeg govora važnost koju Belgija pridaje svojim odnosima s Turskom", rekao je Prevot.

Naveo je da su bilateralne veze izgrađene na gotovo dva stoljeća političke, ekonomske i diplomatske saradnje, a istovremeno je naglasio ulogu turske dijaspore u Belgiji.

Prevot je identificirao pet sektora sa snažnim potencijalom za dublju bilateralnu saradnju: tranzicija zelene energije, vazduhoplovstvo i odbrana, luke i logistika, nauke o životu i biotehnologija te digitalna transformacija.

"Ovo nisu nasumični sektori", rekao je, dodajući da obje zemlje posjeduju "stručnost i inovacije svjetske klase".

Prevot je napomenuo da je belgijski izvoz u Tursku dostigao 6,5 milijardi eura (7,6 milijardi dolara) u 2025. godini, uglavnom vođen farmaceutskim proizvodima i hemikalijama, dok je turski izvoz u Belgiju iznosio ukupno 5,6 milijardi eura (6,5 milijardi dolara), a prednjače vozila i osnovni metali.

"Belgija je također osmi najvažniji investitor u Turskoj", rekao je.

Prevot je pozdravio povećanje turskih investicija u Belgiji, navodeći projekte za koje se očekuje da će stvoriti stotine radnih mjesta.

"Veoma smo zadovoljni što turske kompanije sada počinju investirati u Belgiju", rekao je.

Podvukao je važnost Carinske unije EU - Turska u povezivanju turske industrije s evropskim lancima vrijednosti, naglašavajući da je trgovina "samo jedan dio priče".

Premijer flamanske regije Matthias Diependaele opisao je Tursku kao strateškog partnera za budućnost, navodeći rastuću saradnju u logistici, naprednoj proizvodnji, energetskoj tranziciji i tehnologiji.

"Ova misija šalje jasnu poruku. Ovdje smo s ambicijom, samopouzdanjem i snažnim poslovnim načinom razmišljanja", rekao je Diependaele, dodajući da je više od 500 poslovnih lidera prisustvovalo misiji usmjerenoj na jačanje dugoročnih ekonomskih partnerstava između dvije zemlje.

Na Poslovnom forumu Belgija - Turska, Zajedničku deklaraciju o razvoju bilateralnih trgovinskih odnosa potpisali su turski ministar trgovine Omer Bolat, belgijski ministar vanjskih poslova Prevot i belgijski ministar odbrane Theo Francken.