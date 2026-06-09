Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha sastao se sa irskom ministricom vanjskih poslova i trgovine Helen McEntee, u okviru svoje službene posjete Dublinu

Ministar Hoxha s irskom kolegicom: Albanija uskoro otvara ambasadu u Dublinu Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha sastao se sa irskom ministricom vanjskih poslova i trgovine Helen McEntee, u okviru svoje službene posjete Dublinu

Albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hoxha najavio je da će uskoro biti otvorena ambasada Albanije u glavnom gradu Irske Dublinu, javlja Anadolu.

Hoxha se sastao s irskom ministricom vanjskih poslova i trgovine Helen McEntee u okviru službene posjete Dublinu.

U reakciji na društvenim mrežama, Hoxha je naglasio da su on i ministrica McEntee imali konstruktivnu razmjenu mišljenja o "zajedničkom cilju" daljeg jačanja političkog dijaloga i proširenja praktične saradnje u nizu ključnih sektora.

"Složili smo se oko potrebe da istražimo konkretne mogućnosti za jačanje našeg ekonomskog partnerstva, s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, turizam, digitalne usluge i inovacije. Sa zadovoljstvom sam istakao vrijedan doprinos albanske dijaspore u Irskoj, koja i dalje služi kao važan most između naših ekonomija i društava", rekao je Hoxha.

Šef albanske diplomatije dodao je da je obavijestio McEntee o odluci Vlade Albanije da u bliskoj budućnosti otvori ambasadu u Dublinu, što je, prema njegovim riječima, važan korak koji će dodatno produbiti bilateralno partnerstvo i povećati saradnju između dvije zemlje.

"Izrazio sam našu duboku zahvalnost za nepokolebljivu podršku Irske proširenju EU i putu Albanije ka članstvu u EU, posebno dok se radujemo predstojećem irskom predsjedavanju Vijećem Evropske unije. Također sam podijelio ažurirane informacije o stalnom napretku Albanije u procesu pristupanja, naglašavajući našu snažnu posvećenost održavanju zamaha reformi dok se krećemo prema sljedećoj fazi pregovora, zatvaranju poglavlja", rekao je Hoxha.

Šef albanske diplomatije je naglasio da su, u pogledu regionalnih i globalnih dešavanja, ponovo potvrdili zajedničku posvećenost stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu Evrope, uključujući Zapadni Balkan kao sastavni dio njene budućnosti.