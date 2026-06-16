Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poručila da proširenje nije čin milosrđa već strateška investicija, ističući da Crna Gora prednjači u pristupnom procesu

Milatović u Evropskom parlamentu: Crna Gora spremna da postane 28. članica EU do 2028. godine Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poručila da proširenje nije čin milosrđa već strateška investicija, ističući da Crna Gora prednjači u pristupnom procesu

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu da je njegova zemlja spremna da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, ističući da će učiniti sve kako bi taj cilj bio ostvaren.

Milatović se evropskim parlamentarcima obratio na poziv predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole, koja je naglasila da je proširenje Evropske unije danas prioritet, a ne obećanje za budućnost.

Metsola je pohvalila Crnu Goru zbog organizacije Samita EU - Zapadni Balkan održanog u Tivtu, ocijenivši da je tim skupom dat novi zamah politici proširenja, čiji je Evropski parlament dugogodišnji zagovornik.

"Poruka je jasna, proširenje više nije obećanje za sjutra. Ono je prioritet današnjice. I stvari se konačno pomjeraju naprijed. Crna Gora u tome prednjači", kazala je Metsola, podsjećajući da je zemlja zatvorila ukupno 16 pregovaračkih poglavlja, uključujući dva nova zatvorena dan ranije.

Ona je istakla da je započet i rad na pristupnom ugovoru, što, prema njenim riječima, potvrđuje da politika proširenja ostaje zasnovana na zaslugama i rezultatima reformi.

"Proširenje nije čin milosrđa. To je strateški izbor. To je dobitak za sve i snažna geopolitička investicija koja čini naš kontinent bezbjednijim, pravednijim, stabilnijim i prosperitetnijim", poručila je Metsola.

Govoreći o evropskoj perspektivi Crne Gore, Milatović je kazao da je optimizam obnovljen i tokom nedavnog samita u Tivtu.

"Želim da pošaljem jasnu poruku. Crna Gora je spremna da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine", rekao je crnogorski predsjednik.

Odgovarajući na pitanje o realnosti tog cilja, Metsola je istakla da će Evropska unija snažno podržati pristupanje Crne Gore čim budu ispunjeni svi predviđeni uslovi.

Milatović je podsjetio da je posljednji pristupni ugovor Evropska unija ratifikovala prije gotovo 15 godina, kada je članica postala Hrvatska.

"Iskreno se nadam da će i ovaj saziv Evropskog parlamenta ispisati dio evropske istorije i ratifikovati pristupni ugovor makar jedne zemlje kandidata, a nadam se da će to biti upravo Crna Gora", kazao je.

Komentarišući nezvanične dokumente o proširenju koji kruže evropskim diplomatskim krugovima, Milatović je naglasio da se Crna Gora nalazi u jedinstvenoj poziciji kao jedina država kandidat sa kojom je Evropsko vijeće već formiralo radnu grupu za izradu pristupnog ugovora.

Prema njegovim riječima, takvi dokumenti predstavljaju pokušaj evropskih lidera da procesu proširenja daju dodatni politički zamah i energiju.