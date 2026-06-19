Nakon dvije decenije diplomatskih odnosa, Podgorica i Astana usmjeravaju saradnju ka konkretnim projektima u ekonomiji, turizmu, digitalizaciji i povezivanju privreda

Milatović u Astani: Posjeta otvara novu fazu odnosa Crne Gore i Kazahstana Nakon dvije decenije diplomatskih odnosa, Podgorica i Astana usmjeravaju saradnju ka konkretnim projektima u ekonomiji, turizmu, digitalizaciji i povezivanju privreda

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Astani s predsjednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim, u okviru prve zvanične posjete crnogorskog šefa države toj zemlji u historiji bilateralnih odnosa.

Posjeta se realizuje u godini kada Crna Gora i Kazahstan obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a ocijenjena je kao početak nove faze saradnje usmjerene ka jačanju konkretnih ekonomskih i institucionalnih veza.

Tokom razgovora istaknuto je da dvije zemlje žele unaprijediti saradnju u oblastima investicija, trgovine, turizma, digitalnog razvoja i boljeg povezivanja privreda.

Predsjednik Milatović je u saopćenju poručio da posjeta ima poseban politički i razvojni značaj.

"Ovo je istorijska posjeta za odnose Crne Gore i Kazahstana. Nakon 20 godina diplomatskih odnosa, otvaramo novo poglavlje saradnje, s ciljem da političko prijateljstvo pretvorimo u konkretne rezultate, snažnije ekonomske veze, nove investicije, veći broj turista, bolju povezanost i direktniju saradnju naših institucija i privreda", rekao je Milatović.

On je naglasio da postoji značajan prostor za jačanje trgovinske razmjene i investicija te povezivanje kompanija dvije zemlje, posebno u sektorima energetike, transporta i logistike, građevinarstva, digitalnih tehnologija, vještačke inteligencije, turizma i poljoprivrede.

"Kazahstan je važan partner u prostoru koji sve snažnije povezuje Evropu i Aziju. Ovu posjetu vidimo kao priliku da otvorimo nova vrata za crnogorsku privredu, turizam, investicije i razvoj", dodao je Milatović.

Predsjednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev ocijenio je da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore njegovoj zemlji važan korak u unapređenju bilateralnih odnosa i potvrda spremnosti za jačanje ekonomske i institucionalne saradnje.

Tokom posjete potpisani su memorandumi o razumijevanju između privrednih komora, nacionalnih turističkih organizacija, kao i između Radio-televizije Crne Gore (RTCG) i partnerskih institucija iz Kazahstana, čime je dodatno osnažen institucionalni okvir saradnje u oblasti ekonomije, turizma, medija i kulturne razmjene.

Posebno je istaknut značaj biznis foruma u Astani, koji je okupio privrednike dvije zemlje s ciljem direktnog umrežavanja i otvaranja novih poslovnih prilika.

Memorandum između nacionalnih turističkih organizacija, kako je ocijenjeno, otvara prostor za snažniju promociju Crne Gore na tržištu Kazahstana i šire Centralne Azije, uz dodatni potencijal rasta turističkih dolazaka, posebno imajući u vidu postojeće direktne avio-linije.

Razgovarano je i o unapređenju saradnje u transportu i logistici, u kontekstu rastućeg značaja koridora koji povezuju Evropu i Aziju, te potrebi boljeg infrastrukturnog i tržišnog povezivanja.

Oba predsjednika izrazila su uvjerenje da će rezultati ove posjete doprinijeti novom impulsu u odnosima Crne Gore i Kazahstana i otvoriti prostor za konkretne projekte od obostranog interesa.