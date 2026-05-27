Milatović: Samit EU – Zapadni Balkan u Tivtu među najvažnijim događajima u savremenoj historiji Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović najavio je da će predstojeći Samit Evropska unija – Zapadni Balkan, koji će biti održan 5. juna u Tivtu, predstavljati jedan od najznačajnijih diplomatskih događaja u novijoj historiji države.

Na radnom doručku s predstavnicima medija, Milatović je istakao da se Crna Gora danas nalazi u znatno drugačijoj političkoj i međunarodnoj poziciji nego prije nekoliko godina, podsjećajući na period institucionalne krize nakon njegovog stupanja na dužnost.

„Institucije su bile blokirane, Skupština raspuštena, Vlada u tehničkom mandatu, a Ustavni sud Crne Gore nije bio funkcionalan, dok su evropske integracije bile zaustavljene“, rekao je Milatović.

Naglasio je da je njegov mandat od početka usmjeren ka cilju punopravnog članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine, uz obnovu povjerenja međunarodnih partnera i ubrzanje reformi.

Prema njegovim riječima, intenzivirana diplomatska aktivnost rezultirala je brojnim bilateralnim susretima s liderima država članica EU, kao i dolascima evropskih zvaničnika u Crnu Goru. Najavio je i predstojeću posjetu predsjednika Francuske, kao i obraćanje u Evropskom parlamentu.

Govoreći o značaju Samita u Tivtu, Milatović je ocijenio da je riječ o rezultatu višemjesečnog diplomatskog angažmana i jačanja međunarodne pozicije zemlje.

„Činjenica da će lideri najuticajnijih evropskih država i institucija biti prisutni pokazuje da je Crna Gora ponovo prepoznata kao ozbiljan partner i buduća članica Evropske unije“, kazao je.

Dodao je da će upravo ti lideri imati ključnu ulogu u donošenju političke odluke o članstvu Crne Gore u EU.

Najavljeno je da će Samitu prisustvovati visoki zvaničnici, uključujući kancelara Njemačke, predsjednika Francuske, premijerku Italije, premijera Španije, kao i čelnike evropskih institucija.

Milatović je naglasio da će teme Samita obuhvatiti Plan rasta, regionalno povezivanje, ranu integraciju, ekonomski razvoj i konkretne koristi evropskog puta za građane, uključujući inicijative za ukidanje rominga.

Izdvojio je tri ključne poruke koje Crna Gora želi poslati: spremnost za završnicu evropskog puta, potvrdu stabilnosti i pouzdanosti države, te naglasak da evropske integracije donose konkretne koristi građanima.

„Crna Gora danas nije država u zastoju, već država koja okuplja Evropu“, poručio je Milatović, ocjenjujući da će Samit u Tivtu predstavljati važan korak ka ostvarenju cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji.