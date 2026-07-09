Milatović: Najveća pobjeda naše generacije biće Crna Gora u kojoj se dostojanstveno živi, radi i ostaje Prijemu povodom Dana državnosti Crne Gore prisustvovala je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar i hrvatski predsjednik Zoran Milanović

Predsjednik Jakov Milatović poručio je u govoru povodom Dan državnosti Crne Gore da će najveći uspjeh sadašnje generacije biti izgradnja države u kojoj građani mogu dostojanstveno živjeti, raditi i ostati.

Obraćajući se zvanicama i građanima na Cetinju, Milatović je naglasio da 13. jul simbolizuje kontinuitet crnogorske državnosti, podsjećajući na međunarodno priznanje 1878. godine i ustanak protiv fašizma 1941. godine.

„Država je najjača onda kada nijedan čovjek nije sam. Država je uspješna kada institucije rade u interesu građana, a pravda i dostojanstvo budu dostupni svima“, rekao je Milatović.

On je istakao da Crna Gora mora nastaviti izgradnju pravednog društva u kojem se poštenje, znanje i odgovornost više cijene od političke podobnosti, te naglasio važnost ulaganja u obrazovanje i zdravstveni sistem.

Govoreći o evropskom putu, Milatović je rekao da članstvo u Evropskoj uniji nije samo politički cilj, već način uređenja države u kojoj institucije funkcionišu u interesu građana.

„Evropa za nas nije odricanje identiteta, već način da ga sačuvamo u sistemu koji poštuje slobodu, pravo i čovjeka“, kazao je.

Predsjednik je naglasio da napredak zemlje treba da se mjeri kvalitetom života građana, uključujući dostupnost zdravstvene zaštite, jednake šanse u obrazovanju i zapošljavanje zasnovano na znanju i radu.

Milatović je zaključio da je zadatak ove generacije da naslijeđenu slobodu pretoči u stabilnu i prosperitetnu državu.

„To će biti naša najveća pobjeda – da budućim generacijama ostavimo Crnu Goru pravedniju, snažniju i dostojniju onih koji su je stvarali“, poručio je Milatović.

Prijemu povodom Dana državnosti Crne Gore prisustvovala je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

