Milatović: Najveća pobjeda naše generacije biće Crna Gora u kojoj se dostojanstveno živi, radi i ostaje

Zlatan Kapic
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Predsjednik Jakov Milatović poručio je u govoru povodom Dan državnosti Crne Gore da će najveći uspjeh sadašnje generacije biti izgradnja države u kojoj građani mogu dostojanstveno živjeti, raditi i ostati.
Obraćajući se zvanicama i građanima na Cetinju, Milatović je naglasio da 13. jul simbolizuje kontinuitet crnogorske državnosti, podsjećajući na međunarodno priznanje 1878. godine i ustanak protiv fašizma 1941. godine.
„Država je najjača onda kada nijedan čovjek nije sam. Država je uspješna kada institucije rade u interesu građana, a pravda i dostojanstvo budu dostupni svima“, rekao je Milatović.
On je istakao da Crna Gora mora nastaviti izgradnju pravednog društva u kojem se poštenje, znanje i odgovornost više cijene od političke podobnosti, te naglasio važnost ulaganja u obrazovanje i zdravstveni sistem.
Govoreći o evropskom putu, Milatović je rekao da članstvo u Evropskoj uniji nije samo politički cilj, već način uređenja države u kojoj institucije funkcionišu u interesu građana.
„Evropa za nas nije odricanje identiteta, već način da ga sačuvamo u sistemu koji poštuje slobodu, pravo i čovjeka“, kazao je.
Predsjednik je naglasio da napredak zemlje treba da se mjeri kvalitetom života građana, uključujući dostupnost zdravstvene zaštite, jednake šanse u obrazovanju i zapošljavanje zasnovano na znanju i radu.
Milatović je zaključio da je zadatak ove generacije da naslijeđenu slobodu pretoči u stabilnu i prosperitetnu državu.
„To će biti naša najveća pobjeda – da budućim generacijama ostavimo Crnu Goru pravedniju, snažniju i dostojniju onih koji su je stvarali“, poručio je Milatović.
Prijemu povodom Dana državnosti Crne Gore prisustvovala je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.