Tokom prve zvanične posjete francuskog predsjednika Crnoj Gori najavljeno jačanje saradnje u zdravstvu, odbrani, infrastrukturi i cyber sigurnosti te potvrđena podrška članstvu zemlje u EU

Milatović i Macron: Crna Gora i Francuska ulaze u novu fazu partnerstva Tokom prve zvanične posjete francuskog predsjednika Crnoj Gori najavljeno jačanje saradnje u zdravstvu, odbrani, infrastrukturi i cyber sigurnosti te potvrđena podrška članstvu zemlje u EU

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručili su u četvrtak da dvije zemlje ulaze u novu fazu odnosa, obilježenu jačanjem političke, ekonomske i sigurnosne saradnje.

Tokom prve zvanične posjete francuskog predsjednika Crnoj Gori, Macron je potvrdio snažnu podršku evropskom putu Podgorice, dok je Milatović ocijenio da posjeta predstavlja događaj od posebnog državnog značaja i potvrdu napretka zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji.

Milatović je Macrona dočekao na Cetinju, ističući da je riječ o historijskoj posjeti i važnom priznanju prijateljstva dviju država i evropskih aspiracija Crne Gore.

Naglasio je da odnosi dvije zemlje imaju duboke historijske korijene, podsjećajući na rane veze još iz 19. vijeka i uspostavljanje diplomatskih odnosa 1879. godine, te kontinuiranu podršku Francuske, uključujući priznanje obnovljene nezavisnosti Crne Gore 2006. godine.

Govoreći o savremenoj saradnji, Milatović je istakao da dvije države danas bilježe najdinamičnije bilateralne odnose do sada, koje je opisao kao „zlatnu eru partnerstva“, uz konkretne projekte u oblasti zdravstva, odbrane i digitalne sigurnosti.

Najavljeno je i potpisivanje sporazuma o izgradnji univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, kao i nastavak saradnje u oblasti odbrane i razvoja sajber kapaciteta.

Macron je poručio da Francuska želi razvijati ambiciozno partnerstvo s Crnom Gorom, priznajući da u prethodnom periodu nije bila dovoljno prisutna u toj zemlji.

Istakao je da će tokom posjete biti potpisani sporazumi koji treba da rezultiraju konkretnim projektima u oblastima energetike, infrastrukture i zdravstva, uz podršku francuskih kompanija.

Francuski predsjednik naglasio je i važnost zajedničke borbe protiv dezinformacija i stranih uticaja, te poručio da Francuska želi podijeliti svoje iskustvo u zaštiti demokratskih institucija.

Govoreći o evropskoj perspektivi, Macron je ponovio snažnu podršku Francuske članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, ocijenivši da je zemlja ostvarila značajan napredak u pregovorima.

„Francuska ostaje uz Crnu Goru u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji“, rekao je Macron.

Posjeta se održava uoči Samita EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan 5. juna u Tivtu, uz učešće lidera Evropske unije i zemalja regiona, a glavne teme bit će proširenje, Plan rasta i jačanje regionalne saradnje.

Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.