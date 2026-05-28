Hrvatski predsjednik je poručio da je "komično, ali i uznemirujuće" to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije, ocijenivši takve izjave kao neozbiljno plašenje javnosti

Milanović: Vučićevo zastrašivanje napadom Hrvatske komično ali i uznemirujuće Hrvatski predsjednik je poručio da je "komično, ali i uznemirujuće" to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije, ocijenivši takve izjave kao neozbiljno plašenje javnosti

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je četvrtak da bi "bilo komično da nije uznemirujuće" to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uporno plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije, javlja Anadolu.

Ministar odbrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova Deklaraciju o saradnji na području sigurnosti i odbrane, a nakon toga je Vučić počeo prozivati Zagreb da stvara vojni savez s Tiranom i Prištinom protiv Beograda.

"Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično, da nije neozbiljno i uznemirujuće u stvari", rekao je Milanović na svečanoj akademiji povodom Dana Oružanih snaga Hrvatske.

Dodao je da se, s obzirom da takve izjave dolaze od šefa države, ljudi pitaju je li to istina.

"I znam da je inferiorno stalno to objašnjavati i pravdati se, ali radim to radi naših ljudi. A djelomično i radi Srba da shvate o kakvoj se naprosto neozbiljnoj raboti radi", rekao je hrvatski predsjednik, prenosi Hina.

Milanović je dodao da je "neozbiljno" što visoki dužnosnici nekih država na Baltiku pozivaju na napade na Lenjingradsku oblast, ne navodeći o kome se radi.

"Solidarni smo na temelju članka 5. NATO-a, ali nemamo nikakav utjecaj ni uvid u ono što govore naši saveznici", rekao je, dodajući da je Hrvatska zbog toga u inferiornoj poziciji jer ima svoje vojnike u Litvi.

Po njegovim riječima, osim Rusije kao agresora na Ukrajinu, danas "imamo agresora i na Bliskom istoku".

Hrvatski predsjednik nije rekao na koga misli, kako prenosi Hina, ali je ranije osudio američko-izraelski napad na Iran, rekavši da se radi o jednostranoj primjeni vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak. Zbog sigurnosnih razloga zapovjedio je i povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libana.