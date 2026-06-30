Predsjednik Hrvatske naredio da OSRH ne učestvuje na vojnom mimohodu u Parizu 2026

Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak zbog Oružanih snaga, premijer poručio da zove Vučića Predsjednik Hrvatske naredio da OSRH ne učestvuje na vojnom mimohodu u Parizu 2026

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni komandant Oružanih snaga Zoran Milanović uputio je danas dopis premijeru Andreju Plenkoviću u kojem ga poziva na hitan sastanak zbog, kako navodi, narušenog sistema zapovijedanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske (OSRH).

U dopisu, koji je potpisao Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić, navodi se da je predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik donio odluku da Oružane snage Hrvatske neće učestvovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. jula 2026. godine.

Kako se navodi, za provedbu te odluke odgovoran je načelnik Glavnog stožera OSRH, general-pukovnik Tihomir Kundid.

Milanović u dopisu upozorava i da je načelnik Glavnog stožera, prema njegovim tvrdnjama, izložen pritiscima iz Vlade Hrvatske da ne postupa po zapovijedi predsjednika, ocjenjujući da takvo stanje ugrožava sistem zapovijedanja i stabilnost odbrambenog sistema.

Zbog toga je predložio hitan sastanak s premijerom, s ciljem, kako navodi, vraćanja svih aktera u ustavne i zakonske okvire.

Na te navode kratko je reagovao premijer Andrej Plenković prilikom dolaska na sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Neka zove Vučića", rekao je, aludirajući na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.