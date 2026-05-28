Beyza Binnur Dönmez
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Italijanska premijerka Giorgia Meloni u četvrtak je obnovila pozive Evropskoj uniji da dozvoli veću fleksibilnost budžeta za mjere usmjerene na ublažavanje šoka cijena energije uzrokovanog ratom u Iranu, javlja Anadolu.
U razgovoru za televiziju Mediaset, Meloni je rekla da bi ista fleksibilnost koja se trenutno primjenjuje na odbrambene troškove prema fiskalnim pravilima EU trebala biti proširena i na podršku domaćinstvima i preduzećima koja se bore s rastućim troškovima energije, prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA.
"Ne možemo reći građanima da postoji novac samo za odbranu", rekla je Meloni.
Dodala je da, iako snažno podržava povećane odbrambene troškove i Italije i Evrope, vlade također moraju odgovoriti na ekonomske pritiske s kojima se suočavaju obični ljudi i kompanije.
"Ako, suočeni s krizama, nismo u mogućnosti pružiti odgovore građanima i preduzećima, rizikujemo da u ovoj zemlji ne ostane ništa za braniti", rekla je.
Meloni je rekla da Evropa mora "tražiti ravnotežu" između odbrambenih prioriteta i mjera ekonomske podrške.
Evropske vlade suočile su se s obnovljenom zabrinutošću zbog cijena energije nakon napetosti povezanih s Iranom i poremećaja koji utiču na ključne regionalne brodske rute, uključujući i onaj kroz Hormuški moreuz, ključni koridor za globalne opskrbe naftom i plinom.