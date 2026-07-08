Ne žalim ni zbog čega što sam uradila, rekla premijerka govoreći o tenzijama s američkim predsjednikom

Meloni izjavila da s Trumpom dijeli zajedničke interese, pozivajući se na interese Zapada Ne žalim ni zbog čega što sam uradila, rekla premijerka govoreći o tenzijama s američkim predsjednikom

Italijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u srijedu da ne žali zbog svog političkog angažmana s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, naglašavajući da je njen pristup bio vođen posvećenošću jačanju jedinstva unutar zapadnog saveza.

“Ne žalim ni zbog čega što sam uradila“, rekla je Meloni na konferenciji za novinare nakon samita NATO-a u Ankari, odgovarajući na pitanja da li žali zbog političkog ulaganja koje je uložila u odnos s Trumpom.

“Uložila sam ovaj politički angažman zbog svog uvjerenja u jedinstvo Zapada“, dodala je, prema izvještaju novinske agencije ANSA.

Meloni je rekla da njen pristup nije strategija usvojena posebno nakon Trumpovog povratka na političku scenu, već širi način djelovanja koji primjenjuje u odnosima s međunarodnim partnerima.

“To nije strategija koju sam primijenila Trumpovim dolaskom, već ona koju imam sa svim svojim sagovornicima“, rekla je.

Premijerka je navela da s Trumpom dijeli zajedničke stavove o pitanjima, uključujući migracije i protivljenje “woke kulturi“.

“Stvari se odvijaju onako kako smo vidjeli, ali ja ne mijenjam mišljenje“, rekla je Meloni.

Dodala je da je njena politika vođena nacionalnim interesima Italije i Evrope, posebno potrebom za jačanjem saradnje među zapadnim zemljama.

Izjave Meloni uslijedile su nakon što je Trump u nedjelju ponovo javno nastavio spor objavom izmijenjene fotografije na mreži Truth Social, sugerirajući da je ona previše zainteresirana za njega, uz poruku “potrebna je zabrana prilaska“.

Prošlog mjeseca Trump je tvrdio da je Meloni molila da se fotografiše s njim na samitu G7. Meloni je odbacila tu tvrdnju kao potpuno izmišljenu, dodajući da Italija i ona lično nikada ne mole.