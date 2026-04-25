Medvedev predlaže uzvratne carine EU: Odgovoriti istom mjerom na sankcije Zamjenik šefa Ruskog vijeća sigurnosti kaže da bi Moskva trebala "odgovoriti istom mjerom" na pozive EU za oporezivanje ruskog uvoza

Zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev u subotu je predložio uvođenje carina na ruski izvoz, uključujući gnojiva, u Evropsku uniju nakon poziva estonske premijerke Kristen Michal da se oporezuje ruski uvoz kako bi se finansirala obnova Ukrajine, javlja Anadolu.

Medvedev, koji je bio predsjednik Rusije od 2008. do 2012. godine, rekao je da bi Moskva "trebala odgovoriti istom mjerom" na prijedlog Estonije.

"Neka im cijene hrane rastu, dok mi dobijamo više raketa, dronova i teških navođenih bombi za specijalnu vojnu operaciju", napisao je na ruskoj platformi društvenih medija Max.

EU je u četvrtak usvojio 20. paket sankcija protiv Rusije, uvodeći nove mjere usmjerene na energetiku, finansije, trgovinu, odbranu i napore protiv zaobilaženja, objavila je Evropska komisija.

Šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da se blok također priprema za nastavak uvođenja 21. paketa sankcija protiv Rusije, što signalizira kontinuirani pritisak na Moskvu i nastavak podrške Ukrajini.