Masovni šumski požar izbio u Černobilskoj "zoni isključenja" u Ukrajini Snažni vjetrovi uzrokovali su brzo širenje požara na više od 1.100 hektara, objavile su ukrajinske vlasti

Masovni šumski požar izbio je u Černobilskoj "zoni isključenja" u Ukrajini, objavila je u petak Državna služba za vanredne situacije, javlja Anadolu.

Vlasti su saopćile da su jaki vjetrovi uzrokovali brzo širenje požara na više od 1.100 hektara (2.718 jutara).

Černobil je poznat po eksploziji i požaru 1986. godine koji su doveli do velike nuklearne katastrofe.

U saopćenju, Državna služba za vanredne situacije navela je da su napori za gašenje požara u nekim šumskim područjima privremeno obustavljeni zbog prijetnje koju predstavljaju eksplozivni predmeti.

"Situaciju komplikuje suho vrijeme, jaki vjetrovi i opasnosti od mina u određenim područjima, što značajno ograničava napore za gašenje požara", navodi se.

Jedinice Državne službe za vanredne situacije, zajedno sa specijalizovanom opremom i osobljem iz drugih agencija, raspoređene su kako bi obuzdale požar, navodi se u saopćenju.

Spasioci rade na sprečavanju daljeg širenja požara.