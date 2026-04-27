Naglašena saradnja u energetici, infrastrukturi i zaštiti manjina

Marko Đurić razgovarao s Anitom Orban o jačanju odnosa Srbije i Mađarske Naglašena saradnja u energetici, infrastrukturi i zaštiti manjina

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je telefonom s Anitom Orban, budućom ministricom vanjskih poslova i potpredsjednicom Vlade Mađarske.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da su sagovornici istakli značaj bliskih odnosa Srbije i Mađarske, kao i potrebu nastavka i produbljivanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Poseban naglasak stavljen je na dalje jačanje ukupnih bilateralnih veza, podršku nacionalnim manjinama te unapređenje saradnje u oblasti energetske sigurnosti i infrastrukture.

Obje strane su izrazile spremnost za nastavak partnerskih odnosa između Srbije i Mađarske.