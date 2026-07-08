Savez se sada fokusira na ostvarivanje rezultata, rekao generalni sekretar Mark Rutte, pozivajući na bližu saradnju s partnerima

MarK Rutte: Samit NATO-a u Ankari izuzetno je uspješan Savez se sada fokusira na ostvarivanje rezultata, rekao generalni sekretar Mark Rutte, pozivajući na bližu saradnju s partnerima

Samit NATO-a u Ankari bio je izuzetno uspješan, izjavio je u srijedu generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u obraćanju nakon sastanka.

“Poruka ovog samita je jednostavna: NATO isporučuje rezultate. Prije godinu dana zahvalili smo saveznicima koji su donijeli historijske odluke o jačanju našeg saveza. Ovdje u Ankari, uz izvrsno domaćinstvo predsjednika Erdogana, pokazali smo da se te obaveze sada ispunjavaju“, rekao je Rutte tokom konferencije za novinare nakon samita.

Rutte je rekao da se nastavlja povećavati ulaganje samih članica u savez, da se isporučuju novi kapaciteti i da industrija povećava proizvodnju, dodajući da evropski saveznici i Kanada preuzimaju veliku odgovornost za zajedničku sigurnost.

“Saveznici su predstavili značajan napredak koji je već ostvaren prema ulaganju 5 posto BDP-a u odbranu do 2035. godine. Već smo na 4 posto, samo godinu dana nakon početka desetogodišnjeg projekta. Dakle, zamah je jasan. Saveznici nastavljaju povećavati i osnovnu potrošnju za odbranu i šira ulaganja koja jačaju našu sigurnost“, dodao je.

“Oni stvaraju kapacitete koje zahtijevaju naši odbrambeni planovi i povećavaju svoj doprinos kolektivnom odvraćanju i odbrani NATO-a. Ovo nije samo pitanje većeg trošenja. Radi se o tome da naše oružane snage imaju ono što im je potrebno kako bi zaštitile naših milijardu ljudi u opasnijem svijetu“, rekao je.

Rutte je kazao da se savez sada fokusira na ostvarivanje rezultata u vezi s postavljenim ciljevima, dodajući da će taj napor zahtijevati bržu proizvodnju, manje birokratskih prepreka, veću otpornost, veća ulaganja u inovacije i bližu saradnju s partnerima.

“Forum odbrambene industrije na samitu NATO-a pokazao je odlučnost vlada i industrije da rade zajedno s najvećom posvećenošću. A brojke su zapanjujuće, uključujući više od 50 milijardi dolara novih ugovora o nabavci samo u jednom danu. Također smo pokrenuli novu veliku inicijativu, NATO Drones, u okviru koje će saveznici uložiti 40 milijardi dolara... tokom narednih pet godina“, rekao je.

Navodeći da postoje veliki sporazumi između američkih i evropskih odbrambenih kompanija, Rutte je rekao da će ulaganja i industrijske obaveze objavljene na samitu ojačati kolektivnu odbranu i podržati inovacije, rast i kvalificirana radna mjesta širom saveza.

Pozivajući da se nastavi s ulaganjima i industrijskim obavezama, najavio je da zemlje NATO-a poduzimaju historijski korak kako bi unaprijedile lanac snabdijevanja gorivom.

“Dok saveznici nastavljaju finalizirati detalje, znamo da će ova investicija od 27 milijardi eura (30,8 milijardi dolara) modernizirati našu postojeću infrastrukturu za skladištenje i distribuciju goriva i podržati nove objekte, uključujući cjevovode, prema istočnom dijelu saveza“, rekao je.

Rutte je kazao da NATO također radi na efikasnijem korištenju tehnologije, uključujući usvajanje naprednih modela umjetne inteligencije i razvoj interoperabilne transatlantske platforme za ratovanje. Dodao je da vjerodostojno odvraćanje i odbrana zavise od realizacije obećanog, ističući da savez to već čini.

Kazao je da su saveznici također ponovo potvrdili nepokolebljivu podršku NATO-a Ukrajini dok se nastavlja rat Rusije. Prema Rutteu, saveznici su se obavezali da će ove godine i ponovo naredne godine osigurati najmanje 70 milijardi eura (79,8 milijardi dolara) vojne opreme, pomoći i obuke za Ukrajinu, uz nastavak napora za postizanje mira.

Rutte je rekao da je samit pokazao da je savez snažniji nego ikada, ujedinjen i spreman braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.

Kazao je da su saveznici ponovo potvrdili svoju posvećenost kolektivnoj odbrani u skladu s članom 5, prema kojem se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve.

Dodao je da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga NATO-a ostaju osnova mira, sigurnosti i prosperiteta. Lideri su također postigli dogovor o potrebi modernizacije saveza i pripreme za budućnost, uključujući snažniju Evropu i snažniji NATO.

Rutte je rekao da evropski saveznici i Kanada, u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, preuzimaju veću odgovornost za odbranu saveza kroz velika ulaganja i industrijske sporazume s obje strane Atlantika. Ovu promjenu opisao je kao dio “NATO-a 3.0“, saveza koji se nastavlja prilagođavati i ostvarivati rezultate kako bi zaštitio milijardu ljudi.