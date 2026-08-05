Premijer Ibrahim je nedavno izjavio da je Mjanmar pristao primiti natrag izbjeglice Rohinja koje žive u Maleziji

Malezija: 5.000 Rohinja neće biti vraćeno u Mijanmar ako im prijeti opasnost Premijer Ibrahim je nedavno izjavio da je Mjanmar pristao primiti natrag izbjeglice Rohinja koje žive u Maleziji

Malezija je u srijedu saopštila da planovi za repatrijaciju prve grupe od 5.000 izbjeglica Rohinja u Mijanmar neće biti realizirani ukoliko postoji rizik od progona ili prijetnji po njihove živote po povratku.

Ministar komunikacija Fahmi Fadzil izjavio je da vlasti procjenjuju predloženi plan povratka i da će utvrditi koje izbjeglice bi bile obuhvaćene, prenosi malezijski dnevni list The New Straits Times.

„Malezija, kao odgovorna država, neće vratiti 5.000 izbjeglica iz Mijanmara ako postoji vjerovatnoća da će biti progonjeni ili da će im životi biti ugroženi“, rekao je, dodajući da postoji više pitanja koja „moraju biti razmotrena tokom razgovora s vojnom vladom Mijanmara prije nego što nastavimo“.

Malezijski premijer Anwar Ibrahim izjavio je 29. jula da je Mijanmar pristao da primi prvu grupu od 5.000 Rohinja izbjeglica koji trenutno žive u Maleziji, nakon bilateralnih pregovora.

Malezija je domaćin jedne od najvećih populacija Rohinja izbjeglica u regionu, od kojih su mnogi pobjegli od progona u saveznoj državi Rakhine u Mijanmaru.

Fadzil je rekao da je vojna vlast Mijanmara izrazila spremnost da prihvati izbjeglice, ali da Malezija prvo mora razmotriti kriterije kako bi osigurala da povratak bude prikladan i siguran.

„Premijer je rekao da ih ne možemo vratiti ako bi im životi bili u opasnosti. Wisma Putra (Ministarstvo vanjskih poslova Malezije) razmatra više pitanja u vezi s tim“, rekao je.

Rohinje, pretežno muslimanska manjina u Mijanmaru, suočavaju se s diskriminacijom, progonom i statusom bez državljanstva, te često pokušavaju opasna morska putovanja kako bi pobjegli od teških uslova.

Stotine hiljada Rohinja pobjegle su iz Mijanmara od 2017. godine zbog nasilnih akcija vojske i oružanih grupa. Više od 1,3 miliona pronašlo je utočište u Bangladešu, dok su neki stigli do Indonezije i Malezije nakon opasnih putovanja morem.