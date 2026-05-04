Macut i Babiš razgovarali o jačanju saradnje Srbije i Češke Saglasni o produbljivanju ekonomskih i političkih odnosa uoči samita u Jerevanu

Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je u Jerevanu sa premijerom Češke Andrejem Babišom o unapređenju bilateralne saradnje dvije zemlje, uoči početka Osmog samita Evropske političke zajednice.

Macut je istakao da je važno nastaviti jačanje saradnje između dvije države, naglašavajući značaj daljeg razvoja partnerskih odnosa.

Sagovornici su ocijenili da Srbija i Češka njeguju prijateljske odnose i da su opredijeljene za produbljivanje saradnje u svim oblastima od obostranog interesa, s posebnim fokusom na ekonomiju, prenosi Tanjug.

Također su se saglasili da je tema samita u Jerevanu – „Izgradnja budućnosti: jedinstvo i stabilnost u Evropi“ – od velikog značaja za sve zemlje, ističući da su dijalog i saradnja ključni za stabilnu i prosperitetnu budućnost Evrope.