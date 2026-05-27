Macron: Crna Gora može računati na punu podršku Francuske u završnici pregovora s EU Uspjeh Crne Gore daje nadu drugima i pokazuje da je proširenje Evropske unije moguće, poručio je francuski predsjednik na sastanku sa Spajićem u Parizu

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio je u srijedu u Parizu da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora s Evropskom unijom, tokom susreta s premijerom Milojkom Spajićem u Jelisejskoj palati.

Macron je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i ocijenio da zemlja „radi veliki posao“, ističući da njen napredak predstavlja ohrabrenje za druge države kandidate za članstvo u EU.

„Uspjeh Crne Gore daje nadu drugima i pokazuje da je proširenje Evropske unije moguće“, poručio je Macron.

Tokom sastanka potvrđeni su bliski i prijateljski odnosi dvije zemlje, uz naglasak na jačanju političke, ekonomske i strateške saradnje, kao i na snažnoj ekspertskoj podršci Francuske u završnoj fazi pristupnog procesa.

Spajić je istakao da je Crna Gora najnapredniji kandidat za članstvo u EU, sa 14 privremeno zatvorenih pregovaračkih poglavlja i ostalim u završnoj fazi.

„Ne želimo prečice, već pravedno vrednovanje rezultata. U vremenu geopolitičkih izazova, Crna Gora može biti zajednička pobjeda politike proširenja“, rekao je Spajić.

Sagovornici su izrazili zajedničku posvećenost cilju da se sva pregovaračka poglavlja zatvore do kraja 2026. godine, kako bi Crna Gora bila spremna za članstvo u EU do 2028. godine, saopćila je Vlada Crne Gore.

Sastanak je održan uoči Samita EU – Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Crnoj Gori, a kojem će prisustvovati i francuski predsjednik, što će predstavljati njegovu prvu posjetu toj zemlji.

Razgovarano je i o regionalnoj stabilnosti, ulozi Crne Gore u Berlinskom procesu, kao i o saradnji u okviru NATO-a i suočavanju s geopolitičkim izazovima.

U fokusu su bili i konkretni projekti saradnje, uključujući najavljeno potpisivanje sporazuma o izgradnji Univerzitetske klinike Crne Gore, kao i inicijative u oblastima energetike, odbrane, sajber bezbjednosti, ekologije i infrastrukture.

Također je naglašena važnost unapređenja avio-povezanosti između Podgorice i Pariza, te jačanja saradnje u turizmu.