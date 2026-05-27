Mađarski parlament usvojio zakon kojim zemlja ostaje u Međunarodnom krivičnom sudu

Parlament Mađarske u srijedu je usvojio zakon kojim se efektivno obustavlja povlačenje zemlje iz Međunarodnog krivičnog suda (MKS), čime je poništena ranija odluka prethodne vlade o izlasku iz tog tijela.

Poslanici su u vanrednoj proceduri glasali za ukidanje procesa povlačenja pokrenutog 2025. godine, objavio je mađarski portal 24.hu.

Zakon je podržalo 133 poslanika stranke Tisza, dok je 37 zastupnika iz saveza Fidesz–KDNP glasalo protiv.

Odluka stupa na snagu dan nakon zvaničnog objavljivanja.

Zakonski prijedlog podnijela je vlada premijera Petera Mađara, koja je navela da je nastavak članstva u MKS-u neophodan radi očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, zaštite ljudskih prava i osiguravanja odgovornosti za teška međunarodna krivična djela.

Prethodna vlada je u aprilu 2025. godine najavila izlazak Mađarske iz MKS-a, nakon posjete izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Budimpešti.

U to vrijeme, sud je izdao nalog za hapšenje Netanyahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Proces povlačenja Mađarske trebao je biti okončan u junu, ali je nova vlada odlučila da zaustavi izlazak prije nego što stupi na snagu.