Mađarska ukinula vanredno stanje uvedeno tokom pandemije i rata u Ukrajini Premijer je rekao da se zemlja vraća normalnosti nakon godina vladavine uredbama

Vanredni pravni okvir u Mađarskoj, prvi put uveden tokom pandemije COVID-19 2020. godine, a kasnije produžen zbog ratnih odredbi nakon rata u Ukrajini, zvanično je okončan u četvrtak nakon višegodišnje vladavine uredbama.

"Od danas, nakon četiri godine, ratno vanredno stanje u Mađarskoj završava", objavio je mađarski premijer Peter Magyar na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

"Vraćamo se normalnosti", dodao je, navodeći da se time završava i vanredna uprava zasnovana na uredbama uvedena za vrijeme bivšeg premijera Viktor Orban.

Širi posebni pravni okvir omogućavao je vladi da godinama vlada uredbama, pri čemu je, prema pisanju lokalnih medija, doneseno više od 170 uredbi povezanih s vanrednim stanjem zbog rata u susjednoj Ukrajini.

Sistem je prvobitno uveden 2020. godine tokom pandemije koronavirusa, a zatim produžen 2022. nakon što je Rusija pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu.

Orban je proglasio ratno vanredno stanje u maju 2022. godine, ubrzo nakon formiranja svoje pete vlade, navodeći sigurnosne i humanitarne rizike koji proizlaze iz sukoba.

Magyarova stranka Tisza porazila je Orbana na parlamentarnim izborima 12. aprila, čime je okončana njegova 16-godišnja vladavina i otvorena politička tranzicija u zemlji.