Naša politika po tom pitanju ostaje nepromijenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine, rekla je ministrica Orban

Mađarska neće slati oružje Ukrajini, želi pragmatične odnose s Rusijom Naša politika po tom pitanju ostaje nepromijenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine, rekla je ministrica Orban

Mađarska neće mijenjati svoju politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsjednica mađarske vlade i ministrica vanjskih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Corriere della Sera, prenijeli su u nedjelju regionalni mediji.

„Naša politika po tom pitanju ostaje nepromijenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine – humanitarnom pomoći i sankcijama“, rekla je Orban.

Istakla je da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatje, naglasivši da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji isključivo na osnovu ispunjavanja kriterija.

„Podržavamo članstvo zasnovano na zaslugama, u skladu s metodologijom pristupanja EU. Svaka zemlja mora proći isti put i ispuniti iste kriterije, što je pitanje kredibiliteta Evropske unije“, kazala je.

Dodala je da je Mađarska postigla bilateralni dogovor s Kijevom o pitanjima manjinskih prava, ocijenivši to „neophodnim preduslovom za resetovanje odnosa“.

Govoreći o odnosima s Rusijom, Orban je navela da ta zemlja, zbog svog geografskog položaja, veličine i utjecaja, ostaje važan faktor u Evropi.

„Želimo veoma pragmatičan odnos s Moskvom, između suverenih država“, rekla je.

Osvrćući se na unutrašnju politiku, Orban je ocijenila da je Mađarska nakon promjene vlasti „ponovo u Evropi“, te da nova vlada radi na razgradnji naslijeđa prethodne administracije.

Odbacila je kritike opozicije i organizacija za ljudska prava o navodnim pritiscima na institucije i ustavne promjene, poručivši da vlada „gradi društvo zasnovano na vladavini prava kroz vladavinu prava“.

„Koristimo pravne instrumente da promijenimo sistem“, kazala je, dodajući da je prethodna vlast postavila svoje kadrove u brojne institucije i uspostavila pravila koja su otežavala reforme.

Prema njenim riječima, u Mađarskoj je u toku „velika promjena mentaliteta“, a građani su sve optimističniji u pogledu budućnosti zemlje.