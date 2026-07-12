Mađarska neće slati oružje Ukrajini, želi pragmatične odnose s Rusijom

Zlatan Kapic
12. juli 2026.•Ažuriranje: 12. juli 2026.
Mađarska neće mijenjati svoju politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsjednica mađarske vlade i ministrica vanjskih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Corriere della Sera, prenijeli su u nedjelju regionalni mediji.
„Naša politika po tom pitanju ostaje nepromijenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine – humanitarnom pomoći i sankcijama“, rekla je Orban.
Istakla je da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatje, naglasivši da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji isključivo na osnovu ispunjavanja kriterija.
„Podržavamo članstvo zasnovano na zaslugama, u skladu s metodologijom pristupanja EU. Svaka zemlja mora proći isti put i ispuniti iste kriterije, što je pitanje kredibiliteta Evropske unije“, kazala je.
Dodala je da je Mađarska postigla bilateralni dogovor s Kijevom o pitanjima manjinskih prava, ocijenivši to „neophodnim preduslovom za resetovanje odnosa“.
Govoreći o odnosima s Rusijom, Orban je navela da ta zemlja, zbog svog geografskog položaja, veličine i utjecaja, ostaje važan faktor u Evropi.
„Želimo veoma pragmatičan odnos s Moskvom, između suverenih država“, rekla je.
Osvrćući se na unutrašnju politiku, Orban je ocijenila da je Mađarska nakon promjene vlasti „ponovo u Evropi“, te da nova vlada radi na razgradnji naslijeđa prethodne administracije.
Odbacila je kritike opozicije i organizacija za ljudska prava o navodnim pritiscima na institucije i ustavne promjene, poručivši da vlada „gradi društvo zasnovano na vladavini prava kroz vladavinu prava“.
„Koristimo pravne instrumente da promijenimo sistem“, kazala je, dodajući da je prethodna vlast postavila svoje kadrove u brojne institucije i uspostavila pravila koja su otežavala reforme.
Prema njenim riječima, u Mađarskoj je u toku „velika promjena mentaliteta“, a građani su sve optimističniji u pogledu budućnosti zemlje.