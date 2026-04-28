Ljekari bez granica: Izrael koristi pristup vodi kao "oružje" kolektivnog kažnjavanja u Gazi Ljekari bez granica navode uništavanje vodovodne infrastrukture, ograničenja snabdijevanja koja pogoršavaju bolesti, raseljavanje i humanitarnu patnju

Ljekari bez granica (MSF) su u utorak izjavili da izraelske vlasti koriste pristup vodi kao "oružje" kolektivnog kažnjavanja Palestinaca u Gazi, pozivajući na hitno obnavljanje zaliha vode i nesmetan humanitarni pristup, javlja Anadolu.

U novom izvještaju, Ljekari bez granica su naveli da ponovljena ograničenja pristupa vodi čine dio "sistematskog i kumulativnog obrasca".

"Izraelske vlasti znaju da bez vode život prestaje, ali su namjerno i sistematski uništavale vodovodnu infrastrukturu u Gazi, dok su dosljedno blokirale ulazak zaliha vode", rekla je Claire San Filippo, menadžerica za hitne slučajeve Ljekara bez granica.

Prema izvještaju, skoro 90 posto vodovodne i sanitarne infrastrukture u Gazi je oštećeno ili uništeno, uključujući postrojenja za desalinizaciju, cjevovode i kanalizacijske sisteme.

"Palestinci su povrijeđeni i ubijeni samo pokušavajući pristupiti vodi", rekao je San Filippo, upozoravajući da nedostatak vode podstiče bolesti usred prenaseljenosti i kolapsa zdravstvenog sistema.

MSF je saopćio da je jedna od pet njihovih distribucija vode presušila između maja i novembra 2025. godine zbog nestašice i ograničenja pristupa.

Grupa je pozvala Izrael da obnovi pristup vodi "na potrebnim nivoima", istovremeno pozivajući saveznike da izvrše pritisak na Izrael da prestane ometati pristup humanitarnoj pomoći, uključujući materijale potrebne za vodovodnu infrastrukturu.

"Posljedice ovog uskraćivanja pristupa vodi su dalekosežne po zdravlje, higijenu i dostojanstvo ljudi", navodi se u izvještaju.