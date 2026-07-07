Južnokorejski predsjednik i generalni sekretar NATO-a razgovarali o načinima jačanja partnerstva između Seula i Saveza

Lee se sastao s čelnikom NATO-a na marginama samita u Ankari Južnokorejski predsjednik i generalni sekretar NATO-a razgovarali o načinima jačanja partnerstva između Seula i Saveza

Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung održao je u utorak prvi sastanak s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom na marginama samita Saveza koji se održava u organizaciji Turske, a razgovarali su o načinima jačanja odnosa između Seula i NATO-a.

Lee je kazao da mu je drago što se prvi put lično sastao s Rutteom, dok je generalni sekretar NATO-a zahvalio južnokorejskom predsjedniku na naporima usmjerenim ka produbljivanju veza između Seula i Saveza.

Samit u Ankari okupio je lidere 32 članice NATO-a, kao i ključne partnere, radi razgovora o evropskim odbrambenim kapacitetima, ciljevima NATO-a u vezi s izdvajanjima za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Iako nisu članice NATO-a, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland i Japan pozvani su kao gosti na godišnje samite Saveza od 2022. godine.

Sastanak u Ankari drugi je samit NATO-a koji je domaćin Turske, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Okupljanje također predstavlja platformu za bilateralne susrete Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.