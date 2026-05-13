Lavrov: Washington želi potpunu dominaciju nad svjetskom energijom

Elena Teslova
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je u srijedu Trumpovu administraciju da pokušava "uzurpirati" uticaj na globalnom energetskom tržištu, prenosi Anadolu.
Lavrov je ustvrdio da je cilj Washingtona prisilno istiskivanje ruskih energetskih firmi, poput Lukoila i Rosnefta, s međunarodnih tržišta u sklopu šire strategije kontrole globalnih energetskih tokova.
"Sjedinjene Američke Države su usvojile niz doktrinarnih dokumenata, od kojih jedan proklamuje da SAD moraju dominirati globalnim energetskim tržištima", izjavio je on u intervjuu za TV kuću RT India.
"Dakle, njihov cilj je potpuno jasan: žele staviti svaki značajan put opskrbe energijom pod svoju kontrolu."
Kao dio te strategije, Washington nastoji preuzeti kontrolu nad ključnim energetskim tranzitnim rutama, uključujući oštećene plinovode Sjeverni tok i infrastrukturu za tranzit plina kroz Ukrajinu, tvrdi on.
Planovi Washingtona također uključuju kreiranje budućih evropskih cijena energije i aranžmana opskrbe, ustvrdio je Lavrov.
On je tvrdio da, ukoliko se plinovodi Sjeverni tok ponovo upotrijebe, cijene energije u Evropi više ne bi bile određivane sporazumima između Rusije i Njemačke, već od strane SAD-a, za koje tvrdi da teže većoj kontroli nad evropskom energetskom infrastrukturom i opskrbom.
"Oni to žele kupiti po cijeni koja je otprilike desetina onoga što su Evropljani plaćali", rekao je.
Istovremeno, Lavrov je kazao da Moskva pozdravlja kontakte koje je inicirao Trump i napomenuo da su komunikacijski kanali između dvije zemlje i dalje aktivni, uključujući one između ruskog Ministarstva vanjskih poslova i američkog State Departmenta.
"Međutim, u stvarnom životu se ništa ne dešava. Osim ovog redovnog dijaloga – što je normalno u odnosima između ljudi i država – sve ostalo prati obrazac koji je inicirao predsjednik (Joe) Biden", kazao je.
Lavrov je napomenuo da sankcije uvedene pod prethodnom američkom administracijom ostaju na snazi, te da su u međuvremenu usvojene dodatne mjere usmjerene protiv ruske ekonomije.
Komentarišući tenzije u Hormuškom moreuzu, Lavrov je upozorio da bi nestabilnost oko glavnih pomorskih trgovačkih ruta mogla ozbiljno pogoditi globalna energetska tržišta.
"Evropa će vjerovatno biti pogođena više nego bilo ko drugi krizom u Hormuškom moreuzu. Osim toga, zabrane uvoza ruskog plina i nafte znače prelazak na američki tečni prirodni plin, koji je dramatično skuplji", rekao je.
"Plinovodi Sjeverni tok su dignuti u zrak. Sada svjedočimo agresiji u Hormuškom moreuzu. Priča se da bi i moreuz Bab-el-Mandeb mogao postati zona konfrontacije, a šteta koja bi uslijedila za globalna energetska tržišta bila bi nemjerljiva", kazao je Lavrov.