Lavrov: Obnovljeni napadi na Iran krše memorandum i podrivaju napore za rješavanje nuklearnog spora Ruski šef diplomatije poručio da Moskva radi na otklanjanju prijetnji koje Ukrajina predstavlja slobodi plovidbe

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da obnovljeni vojni napadi na Iran podrivaju napore za rješavanje spora u vezi s nuklearnim programom Teherana.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Čada Abdoulayeom Sabreom Fadoulom u Moskvi, Lavrov je rekao da nastavak vojnih napada na Iran predstavlja kršenje memoranduma koji su Teheran i Washington potpisali prošlog mjeseca.

Sporazum, postignut uz posredovanje Pakistana, imao je za cilj trajno okončanje rata koji je počeo u februaru, kao i pokretanje pregovora o iranskom nuklearnom programu. Međutim, Sjedinjene Američke Države i Iran posljednjih dana ponovo su razmijenili vojne udare te iznijeli suprotstavljene tvrdnje o kontroli nad Hormuškim moreuzom, ključnim pomorskim prolazom za transport nafte i plina, koji je Teheran blokirao nakon američko-izraelskih napada.

“Najvažnije je da to ne vodi ka rješenju. Time se zatvaraju vrata koja su, činilo se, bila otvorena memorandumom“, rekao je Lavrov.

“Smatramo da je ovo kršenje memoranduma. To je za žaljenje jer strada civilna infrastruktura u Iranu i civilni objekti u zemljama Zaljeva. To ne vodi ničemu dobrom“, dodao je.

Govoreći o situaciji u Crnom i Azovskom moru, Lavrov je rekao da Rusija radi na suzbijanju prijetnji koje Ukrajina predstavlja slobodi plovidbe.

“Predsjednik Vladimir Putin radi na tome da se sve to zaustavi“, rekao je Lavrov odgovarajući na pitanje o navodnim napadima na plovila u tom području.

Ruski ministar vanjskih poslova optužio je Kijev da izvodi napade čiji je jedini cilj izazivanje štete.

“To više nije ni piratstvo. Pirati barem pljačkaju i nešto uzimaju za sebe. Ovdje se ne radi ni o tome, cilj je jednostavno nanijeti štetu i širiti strah. To je čisti terorizam“, kazao je.

Dodao je da Ukrajina sarađuje sa svima koji su na to spremni, uključujući, kako je naveo, afričke ekstremiste koji nastoje srušiti legitimne vlade i druge grupe s ciljem nanošenja štete Rusiji.

Lavrov je rekao da su turski mediji izvijestili o novim napadima ukrajinskih pomorskih dronova na turske brodove i tankere koji prevoze turski teret, dodajući da je i plinovod “Plavi tok“, kojim se prirodni plin isporučuje Turskoj, više puta bio meta, kako je naveo, “terorističkih napada“.

Ministar je poručio da će Rusija nastaviti isporučivati hranu afričkim zemljama uprkos aktuelnim geopolitičkim tenzijama.

“Nastavit ćemo ispunjavati sve svoje obaveze u vezi s isporukama hrane našim afričkim prijateljima, kako na osnovu komercijalnih ugovora tako i kroz humanitarnu pomoć, u skladu s njihovim željama, kao što smo to činili i do sada“, rekao je Lavrov.