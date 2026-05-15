Lavrov: Indija bi mogla pomoći u posredovanju između Irana i arapskih država Ruski ministar vanjskih poslova kaže da bi Indija mogla igrati dugoročnu posredničku ulogu između Teherana i zemalja Bliskog istoka

Indija bi mogla pomoći u posredovanju u odnosima između Irana i arapskih država, izjavio je u petak ruski ministar vanjskih poslova Sergey Lavrov, prenosi Anadolu.

Govoreći nakon sastanka ministara vanjskih poslova BRICS-a u New Delhiju, Lavrov je naglasio da bi Indija mogla igrati dugoročnu posredničku ulogu između Teherana i njegovih arapskih susjeda.

„Indija, na primjer, predsjedava BRICS-om. Ona direktno ovisi o opskrbi naftom, uključujući i iz ove regije. Zašto ne bi ponudila svoje dobre usluge kao predsjedavajuća BRICS-om i pozvala Iran i Emirate da prvo razgovaraju i izbjegnu neprijateljstvo“, rekao je on.

Lavrov je ustvrdio da vanjski akteri potpiruju tenzije kako bi stvorili dalju nestabilnost između Irana i njegovih arapskih susjeda.

„A mi bismo trebali djelovati s upravo suprotnim ciljem“, kazao je.

„Pakistan sada pomaže u uspostavljanju dijaloga između SAD-a i Irana. To je radi rješavanja neposredne postojeće krize.“

„A dugoročno gledano, Indija bi, s obzirom na svoje bogato diplomatsko iskustvo i autoritet, mogla igrati ulogu takvog posrednika između Irana i njegovih arapskih susjeda“, dodao je.

Lavrov je rekao da je glavni cilj oko Irana okončanje sukoba koji je izazvan zajedničkim američko-izraelskim vojnim napadom 28. februara i postizanje stabilnog rješenja.

Govoreći o vezama s Armenijom, Lavrov je naveo da Moskva i Erevan imaju „bliske, ali složene odnose“, optužujući Zapad da pokušava „potčiniti“ ovu zemlju Južnog Kavkaza.

On je kazao da bi države članice Evroazijske ekonomske unije (EAEU) mogle razgovarati o naporima da se Armenija uvuče u „zapadnu orbitu“ tokom samita ovog bloka u maju. Lavrov je također izrazio razočaranje što armenski premijer Nikol Pashinyan neće prisustvovati.

„Imamo odnose s Armenijom; ti odnosi su bliski, saveznički, ali su u isto vrijeme i složeni, s obzirom na to kako Zapad pokušava potčiniti Armeniju“, rekao je Lavrov.

Dodao je da zapadne zemlje nastoje oslabiti ekonomske i trgovinske veze Armenije s njenim partnerima u Zajednici nezavisnih država i EAEU.

Komentarišući nedavne razgovore između američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Pekingu, Lavrov je rekao da bi Rusija pozdravila svaki sporazum između Kine i Sjedinjenih Američkih Država o američkim isporukama energije.

Također je naglasio da se Moskva ne miješa u trgovinske odnose drugih zemalja i da ne traži od Kine da koordinira svoje ekonomske planove s Rusijom.

Govoreći o BRICS-u, Lavrov je kazao da različite zemlje širom svijeta izražavaju interes za pridruživanje bloku uprkos pritisku „zapadnih zemalja“, uključujući SAD, za koji je rekao da je „javno proglasio BRICS praktično glavnim neprijateljem napretka“.

Dodao je da BRICS „neće žuriti“ s proširenjem članstva za sada, jer je blok udvostručio svoje redove prije nekoliko godina i potrebno mu je vrijeme da se prilagodi radu u značajno proširenom formatu.

Lavrov je također rekao da će se zemlje BRICS-a usprotiviti „zapadnim pokušajima“ da skrenu dnevni red predstojećeg samita G20 prema onome što je opisao kao „skandalozne teme“.