Edgars Rinkevics rekao da je moguće formirati funkcionalnu vladu s parlamentarnom podrškom prije izbora za Saeimu u oktobru

Latvijski predsjednik održao razgovore o formiranju koalicije nakon ostavke premijerke Edgars Rinkevics rekao da je moguće formirati funkcionalnu vladu s parlamentarnom podrškom prije izbora za Saeimu u oktobru

Latvijski predsjednik Edgars Rinkevics započeo je u petak razgovore sa šest stranaka zastupljenih u parlamentu, dan nakon što je premijerka Evika Silina podnijela ostavku nakon raspada vladajuće koalicije.

Rinkevics se sastao s predstavnicima latvijskih političkih stranaka, ali još nije odlučio hoće li i kome povjeriti mandat za sastavljanje nove vlade, izvijestio je javni servis LSM.

Predsjednik je rekao da vjeruje kako je moguće formirati funkcionalnu vladu uz podršku u Saeimi, latvijskom parlamentu, prije parlamentarnih izbora zakazanih za oktobar.

Prema izvještaju, razgovori s parlamentarnim frakcijama nastavit će se u subotu.

Silina je podnijela ostavku u četvrtak nakon što je jedna od stranaka vladajuće koalicije povukla podršku vladi, što je dovelo do raspada koalicije.