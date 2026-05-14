Vršilac dužnosti premijera Kosova objavio je da je ovu zabrinutost prenio šefici EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaji Kallas, te je ponovio poziv međunarodnoj zajednici da odmah djeluje

Kurti: Srbija nastavlja s metodama etničkog čišćenja u Preševskoj dolini Vršilac dužnosti premijera Kosova objavio je da je ovu zabrinutost prenio šefici EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaji Kallas, te je ponovio poziv međunarodnoj zajednici da odmah djeluje

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je u četvrtak da Srbija nastavlja svoje metode etničkog čišćenja u albanskim općinama u Srbiji, Preševu, Medveđi i Bujanovcu, s isključujućom politikom za Albance i blokiranjem podrške od strane vlade Kosova, javlja Anadolu.

Kurti je rekao da albanski građani ovog dijela, koji je poznat kao Preševska dolina, mnogo gube zbog blokade koju su im postavile srbijanske institucije da dobiju podršku od Vlade Kosova.

"U nemogućnosti transfera sredstava koje je dodijelila Vlada Kosova, naš sjeverni susjed s abnormalnim ponašanjem ostavlja oko 3.650 učenika bez besplatnih knjiga, više od 750 studenata bez stipendija, više od 950 poljoprivrednika bez podrške, kao i škole, medije i hiljade organizacija, a među njima i 90 djece bez roditelja", naglasio je Kurti.

Objavio je da je ovu zabrinutost prenio šefici vanjske i sigurnosne politike EU Kaji Kallas i ponovio poziv međunarodnoj zajednici da odmah djeluje.

Pitanje prava Albanaca u Preševskoj dolini, koja obuhvata općine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije, i dalje ostaje jedna od najosjetljivijih tema u odnosima između Kosova i Srbije.

Albanski politički predstavnici i kosovske institucije su izražavali zabrinutost zbog institucionalne diskriminacije, uključujući pitanja poput pasivizacije stambenih adresa, niske zastupljenosti u državnim institucijama i nedostatka ekonomskih investicija, dok zvaničnici Srbije ne prihvataju ove navode.