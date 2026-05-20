Kurti: Srbi na Kosovu suočavaju se s pritiskom da glasaju za Srpsku listu Vršilac dužnosti premijera Kosova izjavio je da je ucjena iz Beograda za srpske birače na Kosovu postala fenomen

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je u srijedu da se kosovski Srbi suočavaju s pritiskom i prijetnjama da "definitivno glasaju za Srpsku listu i ni za koga drugog", javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare dan nakon hapšenja sedam građana u Gračanici zbog sumnje na krivično djelo "kršenje slobodnog opredjeljenja birača", Kurti je govorio o upravljanju otpadom na Kosovu.

"Mjere koje Srbija preduzima praćenjem društvenih mreža svakog državnog zvaničnika, svake javne ličnosti, svakog srbijanskog političara koji se ikada bilo gdje takmičio su zaista alarmantne. Svjedočili smo ovakvom teroru koji zvanični Beograd provodi nad kosovskim Srbima iz pritužbi samih kosovskih Srba. Ovo je fenomen koji je poprimio veće i dublje razmjere nego ikad prije u ovim godinama otkako sam ja premijer", rekao je Kurti.

Naveo je da nikada prije nije bilo toliko pritiska iz Beograda, prijetnji, zastrašivanja, ucjena, isključenja raznih finansijskih sredstava ili bilo kakve podrške koju su ikada dobili od Srbije, uz uslov da se pridruže redovima Srpskog lista.

"Srbija ima za cilj da stvori 'institucionalne dualizme' unutar Kosova i utiče na funkcionisanje institucija zemlje", rekao je Kurti, opisujući to kao nezakonitu radnju u suverenoj državi.

Prema njegovim riječima, pravosudne i tužilačke institucije su nezavisne i imaju punu podršku Vlade Kosova u zaštiti vladavine prava i implementaciji, bez obzira na etničku pripadnost.

Kosovske vlasti uhapsile su sedam osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su prijetile, vršile pritisak i ucjenjivale birače prije prijevremenih parlamentarnih izbora 7. juna 2026. godine.

Tužilaštvo i policija saopćili su da su pribavili dokaze za krivično djelo "kršenja slobodnog opredjeljenja birača", dok je vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Xhelal Svecla izjavio da ove radnje proizlaze iz direktiva koje je orkestrirala Srbija.

S druge strane, Srpska lista je hapšenja opisala kao pokušaj "prisilne integracije" srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i optužila vršioca dužnosti ministra Nenada Rašića da cilja na Srbe. Bilo je i reakcija vlasti u Srbiji, koje su zatražile uključivanje međunarodnog faktora u ovu stvar.