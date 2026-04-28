Kurti poručio da je NATO strateška orijentacija i odredište Kosova Premijer Kosova poručio da KFOR ostaje ključan za sigurnost regiona, dok Priština članstvo u NATO-u i EU vidi kao neophodan korak

Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da NATO za Kosovo predstavlja i sigurnosni oslonac i strateško odredište, naglašavajući da misija KFOR-a ostaje ključna za stabilnost ne samo zemlje, već i regiona, javlja Anadolu.

Kurti je to poručio u Prištini nakon sastanka s delegacijom NATO-a i Evropske unije, koju su predvodili admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, i general Sean Clancy, predsjedavajući Vojnog komiteta EU.

Sastanku je prisustvovao i ministar odbrane Kosova Ejup Maqedonci.

Kurti je, tokom sastanka sa delegacijom NATO-a, izrazio zahvalnost za kontinuiranu posvećenost NATO-a miru, stabilnosti i prevenciji na Kosovu i Zapadnom Balkanu, rekavši da uloga KFOR-a ostaje ključna ne samo za sigurnost zemlje, već i za cijeli region.

Naglasio je da za Kosovo NATO nije samo garant sigurnosti, već i strateška orijentacija i odredište.

Kurti je rekao da u kontekstu procesa evropskih integracija, pored politike pristupanja, važnost treba dati i želji za članstvom. U regionalnom kontekstu, Kurti je spomenuo "destabilizirajuće namjere Srbije koje podržava Rusija."

Maqedonci je rekao da su na sastanku s delegacijom Vojnog komiteta NATO-a razgovarali o aktuelnim sigurnosnim dešavanjima, razvoju Sigurnosnih snaga Kosova i doprinosu Republike Kosovo regionalnoj i globalnoj sigurnosti.

"Naglasio sam strateški cilj koji Republika Kosovo ima za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, podvlačeći važnost ovih procesa, ne samo za ukupni razvoj zemlje već i za jačanje stabilnosti i sigurnosti u regionu", napisao je Maqedonci nakon sastanka.

Rekao je da je delegaciju Vojnog komiteta NATO-a informisao o strateškim ciljevima Ministarstva odbrane za naredne četiri godine, koji su usmjereni na dalji razvoj kapaciteta BSK-a, sprovođenje sveobuhvatne odbrane, razvoj odbrambene industrije, međunarodnu saradnju i samoodrživost.

"Članstvo Kosova u evroatlantskim strukturama predstavlja prirodan i neophodan korak, koji doprinosi održivom miru, produbljenoj međunarodnoj saradnji i jačoj sigurnosnoj arhitekturi u Evropi", dodao je Maqedonci.