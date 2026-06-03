Vršilac dužnosti premijera Kosova istakao je napredak u reformama, vladavini prava, demokratiji i ekonomiji te naglasio važnost dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji

Kurti poručio Costi: Kosovo spremno za status kandidata i otvaranje pregovora s EU Vršilac dužnosti premijera Kosova istakao je napredak u reformama, vladavini prava, demokratiji i ekonomiji te naglasio važnost dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je tokom sastanka s predsjednikom Evropskog vijeća Antoniom Costom da je Kosovo, zahvaljujući napretku u reformama, jačanju vladavine prava, demokratskih institucija i ekonomskom razvoju, spremno za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i otvaranje pristupnih pregovora, javlja Anadolu.

Iz Ureda premijera saopćeno je da je Kurti naglasio da je Kosovo ostvarilo značajan napredak u reformama, demokratiji i ekonomiji, s napretkom u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije, slobodi medija i izbornoj i liberalnoj demokratiji, kao i s održivim ekonomskim rastom.

Kurti je ocijenio da Evropska unija (EU) ostaje glavni razvojni partner Kosova, naglašavajući posvećenost Vlade reformama koje proizlaze iz Plana rasta i drugih predpristupnih instrumenata, podvlačeći važnost dobijanja statusa kandidata.

Na sastanku je razgovarano i o saradnji s institucijama EU, sigurnosti i važnosti dobrosusjedskih odnosa u funkciji regionalne saradnje.

"Kosovo je u potpunosti usklađeno s vanjskom politikom EU, najsnažnije je osudilo agresivni rat Ruske Federacije protiv Ukrajine i pridružilo se svim sankcijama EU protiv Rusije", navodi se u saopćenju.

Tokom sastanka s Costom, Kurti je smatrao da je, s napretkom postignutim posljednjih godina, jačanjem vladavine prava, unapređenjem sloboda, jačanjem demokratskih institucija i ekonomskim razvojem, "Kosovo spremno za status kandidata i otvaranje pregovora".

Ovo je bila druga posjeta Coste Prištini, nakon one koju je obavio u maju prošle godine.

Costa je na turneji po Zapadnom Balkanu, koja će se završiti učešćem na samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, Crna Gora, 5. juna.

Prethodnih dana bio je u posjeti BiH, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, a u četvrtak će posjetiti i Srbiju.