Kurti o odnosima sa SAD-om: Nisu odlični, već vrlo dobri Vršilac dužnosti premijera Republike Kosovo rekao je da se odnosi sa SAD-om zasnivaju na tri glavna stuba: diplomatiji, razvoju i odbrani, naglašavajući da SAD ostaje strateški partner Kosova

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti, ujedno i kandidat Pokreta samoopredjeljenje za još jedan mandat vlade, rekao je da odnosi vlade sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu odlični, ali jesu vrlo dobri, javlja Anadolu.

U televizijskoj debati pred analitičarima, Kurti je izdvojio saradnju u oblasti odbrane sa SAD-om, opisujući odnose kao stabilne i višedimenzionalne.

"Rekli smo da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama trodimenzionalni: diplomatija, razvoj i odbrana. Znate li zašto možda nisu na nivou koji bismo željeli? Zato što SAD sada ima druge orijentacije, nemaju Balkan u centru", rekao je Kurti.

Opozicione političke stranke na Kosovu često su izražavale zabrinutost zbog toga što Kurti narušava odnose sa SAD-om, posebno tokom svojih aktivnosti na sjeveru Kosova, smatrajući da se borba protiv kriminala i korupcije tamo vodi bez međunarodne koordinacije.