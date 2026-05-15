Kurti i Kos razgovarali o integraciji Kosova i formiranju institucija nakon izbora Komesarka EU za proširenje pozvala političke aktere na Kosovu da odmah nakon izbora formiraju nove funkcionalne institucije

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti primio je komesarku Evropske unije (EU) za proširenje Martu Kos, s kojom je razgovarao o integraciji zemlje u EU, formiranju novih institucija, procesu dijaloga i drugim pitanjima, javlja Anadolu.

Kurti je rekao da su on i komesarka Kos imali produktivan sastanak, naglašavajući da Kosovo dijeli zajedničke vrijednosti s EU-om i da je u potpunosti usklađeno s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.

Govoreći o procesu integracije Kosova u EU, Kurti je rekao da je prošlo više od 40 mjeseci otkako je Kosovo podnijelo zahtjev.

„Pronalaženje jedinstva unutar EU-a za donošenje odluka u vezi s Kosovom je zajednički zadatak. Naravno, radimo sa državama članicama, ali je također potrebno da institucije Evropske unije guraju ovo jedinstvo naprijed. Proširenje je najuspješniji alat vanjske politike EU-a“, naglasio je Kurti, dodajući da je odgovornost svih da Kosovo napreduje u procesu integracije.

Također je spomenuo dva napada koja je Kosovo doživjelo, a koje je režirala i finansirala Srbija, kako je rekao, napad u Banjskoj i onaj na kanalu Ibar-Lepenac. Kurti je na kraju rekao da Kosovo „ne traži prečice ili mala vrata, već samo meritorni proces“.

Komesarka Kos je rekla da su ona i Kurti razgovarali o procesu proširenja iz šire perspektive. Rekla je da je jedan od njenih najvećih ciljeva jača integracija Kosova u EU. Pozvala je političke aktere na Kosovu da odmah formiraju nove funkcionalne institucije nakon izbora, naglasivši da će se nakon formiranja novih institucija vratiti na Kosovo kako bi razgovarala s novom izvršnom vlašću.

Prema njenim riječima, proširenje danas je mnogo više od proširenja, „to je zajednički zadatak, kroz regionalnu saradnju, integraciju u EU“.

„Važno je da se, čim se konstituiše nova skupština, politički lideri na Kosovu ujedine i uspiju formirati sve državne institucije i izabrati novog predsjednika u duhu kompromisa, čime će se okončati ovaj produženi period institucionalnog zastoja. Postoji kredibilna evropska perspektiva za Kosovo. Mi u Evropskoj uniji, i ja lično, spremni smo da ponovo intenziviramo naš angažman s vama. Zato je toliko važno da institucije budu u potpunosti funkcionalne“, naglasila je Kos.

Na pitanje da li postoji datum kada će se Kosovo moći pridružiti EU-u, Kos je rekla da EU nema datum, već samo procjenu procesa, i što je Kosovo uspješnije u reformama i u procesu dijaloga između Kosova i Srbije, veće su šanse da će početi pravi pregovori. Pored ovog aspekta, rekla je da je potreban i angažman sa državama članicama EU-a.

Kos je dodala da će „neumorno“ raditi na približavanju Kosova EU-u. Današnja posjeta komesarke Kos Kosovu je njena prva posjeta od kada je preuzela dužnost 2024. godine.