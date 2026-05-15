Kurti i Kos razgovarali o integraciji Kosova i formiranju institucija nakon izbora

Agim Sulaj
15 Maj 2026•Ažuriranje: 15 Maj 2026
Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti primio je komesarku Evropske unije (EU) za proširenje Martu Kos, s kojom je razgovarao o integraciji zemlje u EU, formiranju novih institucija, procesu dijaloga i drugim pitanjima, javlja Anadolu.
Kurti je rekao da su on i komesarka Kos imali produktivan sastanak, naglašavajući da Kosovo dijeli zajedničke vrijednosti s EU-om i da je u potpunosti usklađeno s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.
Govoreći o procesu integracije Kosova u EU, Kurti je rekao da je prošlo više od 40 mjeseci otkako je Kosovo podnijelo zahtjev.
„Pronalaženje jedinstva unutar EU-a za donošenje odluka u vezi s Kosovom je zajednički zadatak. Naravno, radimo sa državama članicama, ali je također potrebno da institucije Evropske unije guraju ovo jedinstvo naprijed. Proširenje je najuspješniji alat vanjske politike EU-a“, naglasio je Kurti, dodajući da je odgovornost svih da Kosovo napreduje u procesu integracije.
Također je spomenuo dva napada koja je Kosovo doživjelo, a koje je režirala i finansirala Srbija, kako je rekao, napad u Banjskoj i onaj na kanalu Ibar-Lepenac. Kurti je na kraju rekao da Kosovo „ne traži prečice ili mala vrata, već samo meritorni proces“.
Komesarka Kos je rekla da su ona i Kurti razgovarali o procesu proširenja iz šire perspektive. Rekla je da je jedan od njenih najvećih ciljeva jača integracija Kosova u EU. Pozvala je političke aktere na Kosovu da odmah formiraju nove funkcionalne institucije nakon izbora, naglasivši da će se nakon formiranja novih institucija vratiti na Kosovo kako bi razgovarala s novom izvršnom vlašću.
Prema njenim riječima, proširenje danas je mnogo više od proširenja, „to je zajednički zadatak, kroz regionalnu saradnju, integraciju u EU“.
„Važno je da se, čim se konstituiše nova skupština, politički lideri na Kosovu ujedine i uspiju formirati sve državne institucije i izabrati novog predsjednika u duhu kompromisa, čime će se okončati ovaj produženi period institucionalnog zastoja. Postoji kredibilna evropska perspektiva za Kosovo. Mi u Evropskoj uniji, i ja lično, spremni smo da ponovo intenziviramo naš angažman s vama. Zato je toliko važno da institucije budu u potpunosti funkcionalne“, naglasila je Kos.
Na pitanje da li postoji datum kada će se Kosovo moći pridružiti EU-u, Kos je rekla da EU nema datum, već samo procjenu procesa, i što je Kosovo uspješnije u reformama i u procesu dijaloga između Kosova i Srbije, veće su šanse da će početi pravi pregovori. Pored ovog aspekta, rekla je da je potreban i angažman sa državama članicama EU-a.
Kos je dodala da će „neumorno“ raditi na približavanju Kosova EU-u. Današnja posjeta komesarke Kos Kosovu je njena prva posjeta od kada je preuzela dužnost 2024. godine.