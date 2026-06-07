Vršilac dužnosti premijera Kosova pozvao je građane da masovno izađu na izbore kako bi iskoristili svoje pravo glasa

Kurti glasao i pozvao građane na masovan izlazak: Danas se odlučuje o budućnosti Kosova Vršilac dužnosti premijera Kosova pozvao je građane da masovno izađu na izbore kako bi iskoristili svoje pravo glasa

Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti glasao je u nedjelju u Prištini na prijevremenim parlamentarnim izborima, pozvavši građane da u što većem broju izađu na birališta, javlja Anadolu.

Poručio je da građani svojim glasom danas odlučuju o sastavu novog saziva Parlamenta Kosova i budućem političkom pravcu zemlje.

Kurti je glasao na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zatim se obratio građanima i pozvao ih da masovno izađu na izbore kako bi iskoristili svoje pravo glasa.

"Što je veća izlaznost građana na izborima, to je veća legitimnost institucija i čvršća njihova stabilnost. Danas odlučuju oni koji glasaju, zbog čega pozivam građane Republike Kosovo da iskoriste svoje demokratsko pravo, da iskoriste svoju građansku priliku, da odrede budući sastav Parlamenta Kosova u 11. sazivu", naglasio je Kurti.

Na pitanje da li vjeruje da će ove godine zemlja ponovo ići na izbore, Kurti je rekao: "Nadam se da ćemo se vidjeti za četiri godine na parlamentarnim izborima."

Ovi izbori su treći po redu na nacionalnom nivou na Kosovu u roku od 16 mjeseci.