Diaz-Canel upozorava na posljedice, poručio da ne žele rat

Kubanski predsjednik tvrdi da SAD traži izgovor za vojnu intervenciju Diaz-Canel upozorava na posljedice, poručio da ne žele rat

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel rekao je na međunarodnom događaju solidarnosti u Havani da SAD traži izgovor za pokretanje vojne intervencije protiv njegove zemlje, javlja Anadolu.

Obraćajući se skupu povodom 100. godišnjice rođenja Fidela Castra, Diaz-Canel je kritikovao američku politiku i odbacio Washingtonovu karakterizaciju Kube kao prijetnje.

"SAD nas ne definiraju kao 'izvanrednu i neobičnu' prijetnju za sebe. Uvjereni smo da to nije osjećaj američkog naroda, već izgovor koji američka vlada koristi da nas napadne. Čovjek pita: Šta je prijetnja? Šta je izvanredno u vezi s ovom prijetnjom? Postavljam sebi ovo pitanje svaki dan."



"Ne postoji izgovor, nema razloga da se opravda vojni napad na Kubu", rekao je.

Diaz-Canel je američku vladu opisao kao fašističku, povezujući njenu politiku s globalnim sukobima.

"Zato se u svijetu događaju genocidni akti, poput genocida nad palestinskim narodom, poput genocida nad narodom Libana. Zato se agresija i jezik rata koriste za rješavanje međunarodnih sukoba", rekao je.

Govoreći o onome što je opisao kao američku vojnu intervenciju protiv Venecuele 3. januara, Diaz-Canel je optužio Washington da teži globalnoj dominaciji i da cilja na venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura kroz narativ "narko-države".

"Pokušali su politički i medijski linčovati legitimnog predsjednika Bolivarske revolucije, Nicolasa Madura. Zatim su nametnuli pomorsku blokadu Venecueli i prisilili je na najveće američko vojno prisustvo na Karibima u posljednjih 20 godina", rekao je.

- Ne želimo rat -

Diaz-Canel je rekao i da se iranski narod odupro američkoj agresiji, naglašavajući da Iran niti posjeduje nuklearno oružje niti je prijetio da će ga upotrijebiti.

Odbacio je američke izjave u kojima se izražava zabrinutost zbog teškoća s kojima se suočavaju Kubanci kao ironiju i besmislicu.

"Ako su toliko zabrinuti, neka ukinu blokadu. Jer fundamentalni problemi kubanskog naroda proizlaze iz dugotrajnog nastavka ove blokade", rekao je.

Diaz-Canel je dodao da su kubanski vojnici pružali otpor američkim specijalnim snagama tokom operacije u Venecueli, rekavši da se napad, planiran da traje pet minuta, produžio preko 45 minuta uprkos američkoj brojčanoj i tehnološkoj nadmoći.

Upozoravajući na ozbiljne posljedice u slučaju američke vojne intervencije, rekao je: "Ne želimo rat. Uvijek smo govorili da se razlike s američkom vladom mogu riješiti dijalogom, ali mora postojati namjera i ozbiljnost da se pronađu područja saradnje koja će donijeti dogovor i držati nas podalje od sukoba."