Kubanski šef diplomatije: SAD izabrao opasan put koji bi mogao dovesti do krvoprolića na Kubi Kuba će iskoristiti svoje pravo na legitimnu odbranu do krajnjih posljedica ako bude vojno napadnuta, rekao je ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez izjavio je u četvrtak da su Sjedinjene Američke Države izabrale opasan put koji bi mogao dovesti do krvoprolića na Kubi, dodajući da nije ostvaren nikakav napredak u razgovorima između dvije zemlje.

U intervjuu za ABC News u Havani, Rodriguez je rekao da prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa shvata vrlo ozbiljno, dodajući da će Kuba iskoristiti svoje pravo na legitimnu odbranu do krajnjih posljedica ukoliko bude vojno napadnuta.

"Čini se da je američka vlada izabrala opasan put, put koji bi mogao dovesti do nezamislivih posljedica, humanitarne katastrofe, genocida, gubitka kubanskih i mladih američkih života, a mogao bi dovesti i do krvoprolića na Kubi", rekao je.

Govoreći prošle sedmice na Floridi, Trump je rekao da će Kuba biti sljedeća nakon operacije u Iranu i da će SAD gotovo odmah preuzeti Kubu.

Rodriguez je rekao da Kuba nije prijetnja SAD-u, nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici, ekonomiji niti američkom načinu života, dodajući da nije bilo napretka u razgovorima sa SAD-om.

"Mogu vam reći da ne vidim nikakav napredak", rekao je Rodriguez, dodajući da je Havana spremna razgovarati o mnogim različitim bilateralnim pitanjima, ali da teme povezane s političkim sistemom Kube ili unutrašnjim poslovima nisu na stolu.

Odvojeno, Kuba je u četvrtak osudila nove sankcije i ograničenja koje je uveo SAD, optužujući Washington da je ekonomsku blokadu ostrva podigao na ekstreman i dosad nezabilježen nivo.

Kubanska vlada također je odbacila izvršnu uredbu koju je Bijela kuća potpisala 1. maja, a kojom se pooštravaju ekonomska, finansijska i trgovinska ograničenja protiv Kube, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova.

Kuba se suočava s krizom goriva nakon američkog embarga na naftu uvedenog 30. januara, uz rasprostranjene nestanke električne energije.