Kuba u UN-u osudila izraelsko mučenje članova flotile za Gazu u međunarodnim vodama

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Kubanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u srijedu je osudio izraelsko postupanje prema članovima flotile za Gazu u međunarodnim vodama, odbacujući ono što je nazvao nekažnjivošću s kojom Izrael krši međunarodno pravo.
"Osuđujemo proizvoljno pritvaranje u međunarodnim vodama i mučenje od strane izraelskog režima Saifa Abu Kesheka i Thiaga Avile, članova Globalne flotile Sumud, koji su prevozili humanitarnu pomoć za Pojas Gaze", rekao je Ernesto Soberon Guzman tokom otvorene sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o zaštiti civila u oružanim sukobima.
Ukazao je na ovaj incident kao dio šireg obrasca kršenja.
"Odbacujemo nekažnjivost s kojom Izrael čini nova kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava", rekao je.
Guzman je ocijenio da se međunarodne humanitarne norme globalno urušavaju, upozoravajući na tendenciju reinterpretacije tih normi u korist hegemonističkih i dominantnih interesa kako bi se opravdali neselektivni napadi, kolektivno kažnjavanje i korištenje gladi i blokada kao metoda ratovanja", rekao je.
Govorio je i o situaciji na okupiranim palestinskim teritorijama.
"Sistematski izraelski napadi širom okupirane palestinske teritorije na kuće, skloništa za raseljene osobe, bogomolje, ulice, vozila, humanitarne objekte i škole predstavljaju zločine protiv čovječnosti", rekao je.
Također je pozvao da Izrael bude pozvan na odgovornost za aparthejd i genocid nad palestinskim narodom, optužujući Sjedinjene Američke Države da pružaju političku, diplomatsku, vojnu i finansijsku podršku izraelskim akcijama.