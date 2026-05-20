Odbacujemo nekažnjivost s kojom Izrael čini nova kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava, kazao je kubanski ambasador pri UN-u Ernesto Soberon Guzman

Kuba u UN-u osudila izraelsko mučenje članova flotile za Gazu u međunarodnim vodama Odbacujemo nekažnjivost s kojom Izrael čini nova kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava, kazao je kubanski ambasador pri UN-u Ernesto Soberon Guzman

Kubanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u srijedu je osudio izraelsko postupanje prema članovima flotile za Gazu u međunarodnim vodama, odbacujući ono što je nazvao nekažnjivošću s kojom Izrael krši međunarodno pravo.

"Osuđujemo proizvoljno pritvaranje u međunarodnim vodama i mučenje od strane izraelskog režima Saifa Abu Kesheka i Thiaga Avile, članova Globalne flotile Sumud, koji su prevozili humanitarnu pomoć za Pojas Gaze", rekao je Ernesto Soberon Guzman tokom otvorene sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o zaštiti civila u oružanim sukobima.

Ukazao je na ovaj incident kao dio šireg obrasca kršenja.

"Odbacujemo nekažnjivost s kojom Izrael čini nova kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava", rekao je.

Guzman je ocijenio da se međunarodne humanitarne norme globalno urušavaju, upozoravajući na tendenciju reinterpretacije tih normi u korist hegemonističkih i dominantnih interesa kako bi se opravdali neselektivni napadi, kolektivno kažnjavanje i korištenje gladi i blokada kao metoda ratovanja", rekao je.

Govorio je i o situaciji na okupiranim palestinskim teritorijama.

"Sistematski izraelski napadi širom okupirane palestinske teritorije na kuće, skloništa za raseljene osobe, bogomolje, ulice, vozila, humanitarne objekte i škole predstavljaju zločine protiv čovječnosti", rekao je.

Također je pozvao da Izrael bude pozvan na odgovornost za aparthejd i genocid nad palestinskim narodom, optužujući Sjedinjene Američke Države da pružaju političku, diplomatsku, vojnu i finansijsku podršku izraelskim akcijama.