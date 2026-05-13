Krišto u Ankari s turskim potpredsjednikom Yilmazom o jačanju bilateralnih odnosa Turske i BiH Čelnica Vijeća ministara BiH navela da je s Cevdetom Yilmazom razgovarala o energetskoj sigurnosti i izbornoj reformi u osiguravanju legitimne zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u srijedu je s potpredsjednikom Turske Cevdetom Ylmazom razgovarala o jačanju bilateralnih odnosa dvije zemalja, energetskoj sigurnosti i osiguravanju legitimne zastupljenosti konstituivnih naroda kroz izbornu reformu u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.

"U Ankari sam se sastala s potpredsjednikom Turske Cevdetom Yilmazom kako bismo razgovarali o jačanju odnosa, energetskoj sigurnosti, reformama EU-a i izbornoj reformi u osiguravanju legitimne zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini", navela je na u objavi na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Dan ranije Kiršto se obratila na Marmara samitu u Istanbulu pozvavši na jačanje regionalne saradnje i naglasivši prirodna bogatstva i značajne razvojne potencijale Bosne i Hercegovine.

Osvrnula se i na evropsku perspektivu i reformske iskorake koji će stabilizirati odnose i ukupne prilike u Bosni i Hercegovini koji i dalje predstavljaju izazov za cjelokupan politički sistem i međunacionalne odnose.

​​​​​​​Marmara samit je evroazijski poslovni forumu koji okuplja visoke zvanice iz političkog, poslovnog i akademskog svijeta.