Krhotine drona izazvale požar na naftnom terminalu u ruskom Novorosijsku Ukrajina pogodila hemijski kompleks u ruskom Permskom kraju, saopćio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Požar je izbio na naftnom skladištu u ruskom lučkom gradu Novorosijsku nakon što su ostaci ukrajinskih dronova pali na objekat tokom noćnog napada u kojem su povrijeđene dvije osobe, saopćile su lokalne vlasti u subotu.

Operativni štab ruske Krasnodarske regije saopćio je u izjavi na Telegramu da je više tehničkih i administrativnih zgrada zahvatio požar, dok su ostaci pali i na terminal za skladištenje nafte.

"Hitne i specijalne službe rade na mjestu događaja", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je da su njihove snage tokom noći presrele i uništile 348 ukrajinskih dronova iznad 15 regija, kao i iznad Azovskog i Crnog mora.

Uporedo s tim, industrijski objekat u ruskom Permskom kraju napadnut je ukrajinskim dronovima, a neki od dronova su oboreni na putu prema cilju, rekao je regionalni guverner Dmitrij Mahonin.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je rekao da je njegova zemlja pogodila hemijski kompleks kompanije Metafrax u Permskom kraju, udaljenom 1.700 kilometara od ukrajinske granice.

"Metafrax Chemicals je važan dio ruske hemijske industrije. Proizvodi kompanije snabdijevaju desetine drugih ruskih vojnih proizvodnih postrojenja, uključujući avione i dronove, raketne motore i eksplozive", rekao je on putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u, dodajući da je proizvodnja u postrojenju sada obustavljena.

U petak je Zelenski rekao da su ukrajinske snage napale rusku naftnu rafineriju u Jaroslavlju, oko 700 kilometara od granice.

Od početka maja, Kijev je pogodio 11 ruskih naftnih postrojenja, saopćilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane u izjavi na X-u.

"Ukrajinske dugometne sankcije protiv ruske naftne industrije, motora koji finansira ovaj rat, će se nastaviti. Svaki udar na prihode Kremlja od energije približava mir. Rusija mora biti prisiljena na mir", navelo je Ministarstvo.