Moskva poručila da neslaganja s Bakuom neće narušiti bilateralne odnose

Kremlj: Stav Azerbejdžana o Ukrajini je pogrešan Moskva poručila da neslaganja s Bakuom neće narušiti bilateralne odnose

Rusija smatra da je stav Azerbejdžana u vezi s Ukrajinom pogrešan, saopćio je u utorak Kremlj.

“Smatramo da je takvo gledište pogrešno. Dosljedno i uvjerljivo ćemo, putem svih kanala, objašnjavati zašto smatramo da je ono pogrešno“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na konferenciji za medije.

Ističući da Moskvu i Baku povezuju bliski odnosi, Peskov je kazao da Rusija ima bliske odnose i s drugim državama koje dijele stav Azerbejdžana, ali da se s tim stavom kategorički ne slaže.

To pitanje opisao je kao tačku neslaganja, dodajući da ne smatra da bi ono trebalo baciti sjenu na bilateralne odnose dvije zemlje.

“Ovom pitanju pristupamo pragmatično“, rekao je Peskov.

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u ponedjeljak je ponovio svoj savjet Ukrajini da nikada ne pristane na okupaciju, ističući da stav njegove zemlje ostaje nepromijenjen.

“Uvijek smo podržavali, podržavamo i nastavit ćemo podržavati teritorijalni integritet Ukrajine, njen suverenitet i nepovredivost njenih granica. Granice nijedne države ne mogu se mijenjati silom niti bez saglasnosti naroda te države. Naši stavovi su u tom pogledu dosljedni i čvrsti. Uvijek smo spremni pomoći ukrajinskom narodu na svaki način na koji možemo“, rekao je Alijev učesnicima Četvrtog globalnog medijskog foruma u Šuši.

Peskov se osvrnuo i na nedavne izjave njemačkog kancelara Friedricha Merza, ocijenivši da one pokazuju slijepu ulicu u kojoj se nalazi evropski pristup pitanju Ukrajine.

“Ako su Evropljani zaista uvjereni u takav stav i budu insistirali na njemu, to će u potpunosti isključiti mogućnost učešća evropskih zemalja u procesu postizanja rješenja“, rekao je Peskov, dodajući da nije moguće uspostaviti sigurnosne garancije bez učešća Rusije.

Odbacio je i optužbe Evropske unije o ruskim kibernetičkim napadima, navodeći da se Rusija optužuje za aktivnosti s kojima nema nikakve veze.

“Takve optužbe su uvijek neosnovane, nikada nisu potkrijepljene dokazima i nikada ne vidimo bilo kakve dokaze“, rekao je Peskov.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je saopćilo da je, u koordinaciji s Evropskom unijom, uvelo nove sankcije Rusiji, navodeći da su usmjerene protiv “upornih i sve nepromišljenijih pokušaja ruske države da širi haos i podjele širom Evrope“.