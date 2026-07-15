Moskva odbacuje tvrdnje baltičkih zemalja o sigurnosnim prijetnjama i kaže da je SAD trenutno usmjeren na Bliski istok, a ne na Ukrajinu

Kremlj odbacio upozorenja Litvanije o mogućim ruskim napadima Moskva odbacuje tvrdnje baltičkih zemalja o sigurnosnim prijetnjama i kaže da je SAD trenutno usmjeren na Bliski istok, a ne na Ukrajinu

Kremlj je u srijedu odbacio upozorenje Litvanije da bi Rusija mogla pripremati napade na kritičnu infrastrukturu u baltičkim državama, nazvavši te tvrdnje novom serijom “horor priča“.

“Ovo je upravo nova serija takvih horor priča kako bi se nastavilo ispiranje mozga i pripremanje stanovništva za dalju militarizaciju“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u Moskvi, odgovarajući na nedavne izjave litvanskog predsjednika Gitanasa Nausede.

“Da bi to postigli, potrebno je stvoriti sliku neprijatelja u nekoj drugoj zemlji, u ovom slučaju našoj, i pod tim izgovorom, kako kažu, nastaviti uvlačiti vojnu infrastrukturu NATO-a u svim njenim oblicima u baltičke zemlje“, dodao je Peskov.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Nauseda ranije u srijedu rekao da su litvanske obavještajne službe dobile informacije prema kojima Rusija planira ograničene kinetičke operacije usmjerene protiv kritične infrastrukture u Litvaniji i drugim baltičkim državama, iako nisu utvrđene konkretne lokacije ni vrijeme mogućih napada.

Nauseda je rekao da bi napadi mogli imati različite oblike, uključujući sabotaže ili napade dronovima.

Peskov je također rekao da Kremlj i dalje putem postojećih komunikacijskih kanala dobija signale da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći u posredovanju u postizanju rješenja za Ukrajinu nakon što se riješi sukob povezan s Iranom.

“Sudeći prema našim kanalima komunikacije, koji su i dalje aktivni, stalno dobijamo signale da su Amerikanci i dalje spremni, nakon što riješe svoje probleme, nastaviti pružati usluge posrednika u pogledu rješenja za Ukrajinu“, rekao je.

Dodao je da je Washington trenutno zaokupljen dešavanjima na Bliskom istoku.

“Na našu obostranu žalost, situacija u regiji Perzijskog zaljeva daleko je od stabilne i, naprotiv, ponovo je ušla u fazu pogoršanja, što ne može a da ne izazove globalnu zabrinutost“, rekao je Peskov.

“Zbog toga Amerikanci trenutno nemaju vremena za rješenje ukrajinskog pitanja“, dodao je.

Peskov je također rekao da Rusija pažljivo prati izjave SAD-a o mogućim sankcijama te negirao da je Moskva ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom slala poruke putem srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je ranije u srijedu doputovao u Kijev.