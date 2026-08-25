Kremlj odbacio tvrdnje o novom talasu mobilizacije u Rusiji Glasnogovornik Peskov optužio Ukrajinu da pokušava ideološki destabilizirati situaciju u Rusiji

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u utorak je odbacio tvrdnje o novom talasu mobilizacije u Rusiji kao informacione podvale.

U intervjuu za RTVI, Peskov je optužio Ukrajinu da pokušava ideološki destabilizirati situaciju u Rusiji.

"Znate, sve to plasiraju ukrajinske vlasti. Sve su to samo informacione podvale, namjerno plasirane u medije", rekao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posljednjih mjeseci tvrdio je, pozivajući se na obavještajni izvještaj, da Moskva nakon ruskih parlamentarnih izbora u septembru planira mobilizirati između 300.000 i 500.000 dodatnih vojnika.

Ruski predsjednik Vladimir Putin 2022. godine naredio je djelimičnu vojnu mobilizaciju, u okviru koje je pozvano 300.000 rezervista. Ukrajina od tada periodično tvrdi da se Rusija priprema za novi talas mobilizacije.