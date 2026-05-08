Kraljica Mathilde predvodit će belgijsku ekonomsku misiju u Turskoj radi proširenja saradnje u trgovini i odbrani

Kraljica Mathilde će u nedjelju predvoditi ekonomsku misiju visokog nivoa u Turska, uz učešće visokih zvaničnika i poslovnih predstavnika, s ciljem proširenja saradnje u oblastima trgovine i odbrane, saopćilo je belgijsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Petodnevna misija, koja traje do narednog četvrtka, posjetit će privredni centar Istanbul i glavni grad Ankaru, a cilj joj je produbljivanje bilateralne saradnje u trgovini, inovacijama i strateškim sektorima usljed promjenjive globalne ekonomske dinamike, navodi se u saopćenju objavljenom u petak.

Zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Maxime Prevot te ministar odbrane i vanjske trgovine Theo Francken pridružit će se delegaciji koju čini 428 učesnika iz 194 kompanije, 17 trgovinskih federacija i privrednih komora, osam univerziteta i nekoliko javnih institucija.

Program počinje u Istanbulu, gdje će kraljica Mathilde učestvovati na zvaničnim događajima do srijede, nakon čega delegacija nastavlja put prema Ankari.

"Svijet se promijenio. Naše kompanije moraju biti prisutne tamo gdje su prilike, a danas su te prilike i u Turskoj", rekao je Prevot.

On je Tursku opisao kao tržište od 85 miliona potrošača, NATO saveznika, partnera Evropske unije u carinskoj uniji i zemlju koja prolazi kroz brzu transformaciju.

Francken je rekao da je cilj misije jačanje trgovinskih veza i stvaranje novih poslovnih prilika, navodeći da godišnja bilateralna trgovinska razmjena trenutno iznosi oko osam milijardi eura.

Misija će biti fokusirana na pet strateških sektora: zelenu energetsku tranziciju, avioindustriju i odbranu, luke i logistiku, farmaceutsku i biotehnološku industriju te digitalne tehnologije.

U Ankari će belgijske kompanije iz oblasti odbrane predstaviti svoje kapacitete i sastati se s turskim partnerima radi razgovora o mogućim projektima saradnje.

Očekuje se i da belgijska delegacija održi sastanke s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom, ministrom trgovine Omerom Bolatom i ministrom odbrane Yasarom Gulerom.

Tokom posjete očekuje se potpisivanje nekoliko bilateralnih sporazuma, uključujući sporazume iz oblasti odbrane i socijalne sigurnosti.